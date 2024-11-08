Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию
Вице-премьер Патрушев возглавил правкомиссию по вопросам природопользования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Её возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев", - говорится на сайте кабмина.
Заместителями председателя комиссии назначены глава Минприроды Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров, ответственным секретарём – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
Также в состав комиссии вошли председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его первый заместитель Сергей Митин и заместитель Татьяна Сахарова, заместители председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, Олег Лебедев, Евгений Марков и Жанна Рябцева, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш, помощник президента Руслан Эдельгериев.
Кроме того, в составе – замглавы Минприроды Максим Корольков, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замглавы Минпромторга Михаил Юрин, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, замглавы Минстроя Алексей Ересько.
Помимо этого, в комиссию вошли глава Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Александр Панфилов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роснедр Олег Казанов, глава Росгидромета Игорь Шумаков, статс-секретарь – замруководителя Ростехнадзора Александр Демин, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, замглавы Росморречфлота Константин Анисимов и другие.
"Правкомиссия будет обеспечивать согласованные действия и взаимодействие органов власти и организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере природопользования и в области охраны окружающей среды, а также в сфере развития лесного и водохозяйственных комплексов. Среди вопросов, находящихся в её ведении, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, охрана и использование особо охраняемых природных территорий, развитие лесного хозяйства и лесной промышленности", - отмечается в сообщении.