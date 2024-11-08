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Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию - РИА Новости, 08.11.2024
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10:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/komissiya-1982602494.html
Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию
Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию - РИА Новости, 08.11.2024
Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:33
2024-11-08T10:33
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Её возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев", - говорится на сайте кабмина. Заместителями председателя комиссии назначены глава Минприроды Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров, ответственным секретарём – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко. Также в состав комиссии вошли председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его первый заместитель Сергей Митин и заместитель Татьяна Сахарова, заместители председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, Олег Лебедев, Евгений Марков и Жанна Рябцева, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш, помощник президента Руслан Эдельгериев. Кроме того, в составе – замглавы Минприроды Максим Корольков, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замглавы Минпромторга Михаил Юрин, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, замглавы Минстроя Алексей Ересько. Помимо этого, в комиссию вошли глава Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Александр Панфилов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роснедр Олег Казанов, глава Росгидромета Игорь Шумаков, статс-секретарь – замруководителя Ростехнадзора Александр Демин, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, замглавы Росморречфлота Константин Анисимов и другие. "Правкомиссия будет обеспечивать согласованные действия и взаимодействие органов власти и организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере природопользования и в области охраны окружающей среды, а также в сфере развития лесного и водохозяйственных комплексов. Среди вопросов, находящихся в её ведении, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, охрана и использование особо охраняемых природных территорий, развитие лесного хозяйства и лесной промышленности", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html
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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, общество
Россия, Дальний Восток, Арктика, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Общество
Мишустин утвердил состав комиссии по природопользованию

Вице-премьер Патрушев возглавил правкомиссию по вопросам природопользования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Её возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев", - говорится на сайте кабмина.
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Заместителями председателя комиссии назначены глава Минприроды Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров, ответственным секретарём – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
Также в состав комиссии вошли председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его первый заместитель Сергей Митин и заместитель Татьяна Сахарова, заместители председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, Олег Лебедев, Евгений Марков и Жанна Рябцева, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш, помощник президента Руслан Эдельгериев.
Кроме того, в составе – замглавы Минприроды Максим Корольков, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замглавы Минпромторга Михаил Юрин, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, замглавы Минстроя Алексей Ересько.
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Помимо этого, в комиссию вошли глава Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Александр Панфилов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роснедр Олег Казанов, глава Росгидромета Игорь Шумаков, статс-секретарь – замруководителя Ростехнадзора Александр Демин, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, замглавы Росморречфлота Константин Анисимов и другие.
"Правкомиссия будет обеспечивать согласованные действия и взаимодействие органов власти и организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере природопользования и в области охраны окружающей среды, а также в сфере развития лесного и водохозяйственных комплексов. Среди вопросов, находящихся в её ведении, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, охрана и использование особо охраняемых природных территорий, развитие лесного хозяйства и лесной промышленности", - отмечается в сообщении.
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РоссияДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинДмитрий ПатрушевАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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