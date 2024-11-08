https://ria.ru/20241108/kofe-1982567673.html

Россия в октябре увеличила ввоз кофе из Бразилии до 58 миллионов долларов

Россия в октябре увеличила ввоз кофе из Бразилии до 58 миллионов долларов - РИА Новости, 08.11.2024

Россия в октябре увеличила ввоз кофе из Бразилии до 58 миллионов долларов

Россия в октябре вдвое нарастила ввоз кофе из Бразилии по сравнению с сентябрем - до рекордных 58 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:24

2024-11-08T03:24

2024-11-08T03:24

экономика

россия

бразилия

германия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия в октябре вдвое нарастила ввоз кофе из Бразилии по сравнению с сентябрем - до рекордных 58 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в октябре российские компании импортировали 12,2 тысячи тонн кофейных зерен на 57,7 миллиона долларов, при этом месяцем ранее поставки составили 6,3 тысячи тонн на 27,8 миллиона долларов. За год же импорт вырос еще сильнее - в четыре раза в физическом и почти в шесть раз - в денежном выражении. В результате в октябре Россия стала шестой среди основных стран-покупателей бразильского кофе, поднявшись с десятого места. Неизменными лидерами по закупкам остаются Германия (344 миллиона долларов) и США (184 миллиона долларов). В пятерку также входят Бельгия (122 миллиона долларов), Италия (90 миллионов долларов) и Япония (64 миллиона долларов). За десять месяцев текущего года Бразилия поставила в Россию кофе на 212 миллионов долларов, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Страна является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе: за январь-октябрь бразильские компании нарастили поставки зерен другим странам почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,3 миллиона тонн, а их стоимость выросла в 1,5 раза - до 9 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html

https://ria.ru/20241009/kofe-1928119927.html

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экономика, россия, бразилия, германия