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Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, заявили в Китае - РИА Новости, 08.11.2024
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11:02 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kitay-1982609347.html
Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, заявили в Китае
Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, заявили в Китае - РИА Новости, 08.11.2024
Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, заявили в Китае
Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, а сдерживание и давление непопулярны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:02
2024-11-08T11:02
китай
россия
сша
мао нин
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, а сдерживание и давление непопулярны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия поддерживает Китай, потому что он проводит сдержанную политику и потому что он союзник. Он также отметил, что США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию. "Китай всегда считал, что соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени, а сдерживание, подавление и блоковая конфронтация непопулярны. Взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество являются правильным способом сосуществования стран", - заявила Мао Нин. Она отметила, что Китай и Россия всегда развивали двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html
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китай, россия, сша, мао нин, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Китай, Россия, США, Мао Нин, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, заявили в Китае

МИД КНР: соперничество держав не соответствует тенденциям времени

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Соперничество держав не соответствует тенденциям времени, а сдерживание и давление непопулярны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия поддерживает Китай, потому что он проводит сдержанную политику и потому что он союзник. Он также отметил, что США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию.
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"Китай всегда считал, что соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени, а сдерживание, подавление и блоковая конфронтация непопулярны. Взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество являются правильным способом сосуществования стран", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что Китай и Россия всегда развивали двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.
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КитайРоссияСШАМао НинВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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