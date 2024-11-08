https://ria.ru/20241108/kishinev-1982573177.html

В Приднестровье заявили, что Кишинев испугался мнения приднестровцев

В Приднестровье заявили, что Кишинев испугался мнения приднестровцев - РИА Новости, 08.11.2024

В Приднестровье заявили, что Кишинев испугался мнения приднестровцев

Кишинев испугался мнения приднестровцев, закрыв мост в день выборов в Молдавии, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:30

2024-11-08T05:30

2024-11-08T05:30

в мире

молдавия

кишинев

рыбница

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вадим красносельский

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Кишинев испугался мнения приднестровцев, закрыв мост в день выборов в Молдавии, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в Генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что 3 ноября движение на мосту Рыбница - Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добиралась к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, было перекрыто из-за сообщения о минировании. Позже молдавская полиция сообщила об анонимном звонке о минировании лицея в Варнице, где были расположены три избирательных участка, в том числе для жителей Приднестровья. "Конечно, мы обратили внимание на препятствование голосованию наших жителей. В Приднестровье многие имеют двойное гражданство, в том числе и молдавское. Приднестровцы вообще активны и ответственны в электоральном отношении", - сказал Красносельский. Глава ПМР также добавил, что были те, кто хотел проголосовать, выразить свое мнение на прошедших в Молдавии выборах. По его словам, власти в Тирасполе только приветствуют такие устремления. "Такие инциденты, как закрытие мостов на молдо-приднестровской границе в день голосования, "минирование" здания в селе Варница, где было расположено несколько избирательных участков, и т.п., вызывают недоумение. Действительно, сложилось объективное впечатление, что кто-то в Молдове испугался мнения граждан, живущих в Приднестровье", - отметил Красносельский. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241108/dialog-1982567965.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981893800.html

молдавия

кишинев

рыбница

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в мире, молдавия, кишинев, рыбница, майя санду, вадим красносельский, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024