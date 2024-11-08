https://ria.ru/20241108/khusity-1982627832.html

Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник

Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 08.11.2024

Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник

Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9 на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:15

2024-11-08T12:15

2024-11-08T12:27

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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9 на севере Йемена, сообщил в пятницу источник РИА Новости."Силы ПВО "Ансар Алла" сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9, который находился в небе над провинцией Эль-Джауф на севере Йемена недалеко от границы с Саудовской Аравией", - рассказал источник.Ранее хуситы сообщили, что сбили 9 беспилотников США над Йеменом с осени прошлого года.

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в мире, йемен, сша, ансар алла