https://ria.ru/20241108/khusity-1982627832.html
Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник
Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 08.11.2024
Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник
Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9 на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:15
2024-11-08T12:15
2024-11-08T12:27
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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9 на севере Йемена, сообщил в пятницу источник РИА Новости."Силы ПВО "Ансар Алла" сбили ракетой "земля-воздух" американский разведывательный беспилотник MQ-9, который находился в небе над провинцией Эль-Джауф на севере Йемена недалеко от границы с Саудовской Аравией", - рассказал источник.Ранее хуситы сообщили, что сбили 9 беспилотников США над Йеменом с осени прошлого года.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, йемен, сша, ансар алла
В мире, Йемен, США, Ансар Алла
Хуситы сбили американский разведывательный беспилотник, сообщил источник
Хуситы сбили ракетой американский разведывательный БПЛА MQ-9 на севере Йемена