https://ria.ru/20241108/kharris-1982573533.html

Стало известно, чем Харрис разозлила американцев

Стало известно, чем Харрис разозлила американцев - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно, чем Харрис разозлила американцев

Поражение Камалы Харрис на президентских выборах в США показало, что поучающие американцев звезды давно наскучили и выбрать их в качестве поддержки было не... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:15

2024-11-08T06:15

2024-11-08T15:41

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

кэти перри (хадсон)

бейонсе ноулз

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поражение Камалы Харрис на президентских выборах в США показало, что поучающие американцев звезды давно наскучили и выбрать их в качестве поддержки было не лучшим решением демократов, пишет британский таблоид Sun со ссылкой на основателя аналитического центра "Общество Генри Джексона" Алана Мендозу."Камала Харрис подорвала доверие знаменитостей после своего позорного поражения Дональду Трампу, показав, сколь опасно демократы далеки от реальности и как сильно недооценили желания и нужды избирателей <...> Как рассказал ас международной политики Алан Мендоза, избиратели стали воспринимать дефиле (кандидатов. — Прим. ред.) в обществе звезд первой величины как "оскорбительные" и "нелепые", — приводит слова эксперта издание.По данным Sun, демократы попытались привлечь максимальное число знаменитостей к продвижению своего кандидата. На митингах Харрис выступали такие популярные исполнители, как Леди Гага, Кэти Перри и Бейонсе. Ее поддерживали актриса и певица Дженифер Лопес, актер и меценат Джордж Клуни.По мнению Мендозы, американцы, вероятно, уже устали от того, что их поучают миллиардеры. Их указания оскорбляют избирателя, а рассуждения певцов, актеров и спортсменов о политике кажутся нелепыми. При этом, как подчеркнул эксперт, демократы даже не пытаются привлекать новых сторонников из шоу-бизнеса и спорта, из года в год используя тех же знаменитостей.Кроме того, по словам аналитика, Харрис, в отличие от победителя выборов Дональда Трампа, не смогла воспользоваться поддержкой известных людей. Кандидат от демократов откровенно терялась на фоне звезд первой величины и просила их лишь произносить простые лозунги и иногда исполнять песни. При этом республиканец Трамп активно презентовал себя и свои взгляды в интервью у миллиардера Илона Маска и известного ведущего подкастов Джо Рогана. Знаменитости-сторонники Трампа выражали искреннюю поддержку программе кандидата, в то время как звезды из лагеря Харрис привлекались исключительно для яркого шоу, заметил Мендоза."Она соблазняла знаменитостями, а не программой, и предлагала в духе "раз уж эти люди голосуют за меня, то и вы должны голосовать за меня", — заключил эксперт.Особое внимание в США привлекла позиция певицы Тейлор Свифт, ставшей человеком года по версии журнала Time в 2023 году и богатейшей женщиной-музыкантом в мире. Свифт долго время не называла своего кандидата, однако позднее она всё-таки поддержала Камалу Харрис. После этого Трамп заявил о ненависти к певице и пообещал расплатиться с ней за это.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство "Ассошиэйтед Пресс", телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, кэти перри (хадсон), бейонсе ноулз