https://ria.ru/20241108/kharkov-1982581384.html
В центре Харькова повреждены административные здания
В центре Харькова повреждены административные здания - РИА Новости, 08.11.2024
В центре Харькова повреждены административные здания
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:21
2024-11-08T08:21
2024-11-08T08:21
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания. Как написал Синегубов, "в центре города (Харькова - ред.)" "по двум адресам повреждены административные здания". Он уточнил, что речь идет о Салтовском районе города. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В центре Харькова повреждены административные здания
Глава ОВА Синегубов: в центре Харькова повреждены два административных здания