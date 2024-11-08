https://ria.ru/20241108/kharkov-1982581384.html

В центре Харькова повреждены административные здания

В центре Харькова повреждены административные здания - РИА Новости, 08.11.2024

В центре Харькова повреждены административные здания

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:21

2024-11-08T08:21

2024-11-08T08:21

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания. Как написал Синегубов, "в центре города (Харькова - ред.)" "по двум адресам повреждены административные здания". Он уточнил, что речь идет о Салтовском районе города. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, украина