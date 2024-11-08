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В центре Харькова повреждены административные здания - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kharkov-1982581384.html
В центре Харькова повреждены административные здания
В центре Харькова повреждены административные здания - РИА Новости, 08.11.2024
В центре Харькова повреждены административные здания
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:21
2024-11-08T08:21
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания. Как написал Синегубов, "в центре города (Харькова - ред.)" "по двум адресам повреждены административные здания". Он уточнил, что речь идет о Салтовском районе города. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В центре Харькова повреждены административные здания

Глава ОВА Синегубов: в центре Харькова повреждены два административных здания

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские пожарные в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания.
Как написал Синегубов, "в центре города (Харькова - ред.)" "по двум адресам повреждены административные здания". Он уточнил, что речь идет о Салтовском районе города.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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