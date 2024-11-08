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Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным - РИА Новости, 08.11.2024
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Твой бизнес
 
11:41 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kalinin-1982621171.html
Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным
Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным - РИА Новости, 08.11.2024
Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным
Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:41
2024-11-08T11:41
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума. По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан". "Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин. Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он. Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.
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твой бизнес – новости, александр калинин, россия, малый бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Калинин, Россия, Малый бизнес

Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума.
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По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан".
"Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин.
Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он.
Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.
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