https://ria.ru/20241108/kalinin-1982621171.html

Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным

Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным - РИА Новости, 08.11.2024

Калинин: малый бизнес в РФ стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным

Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:41

2024-11-08T11:41

2024-11-08T11:41

твой бизнес

твой бизнес – новости

александр калинин

россия

малый бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970454784_0:44:2821:1631_1920x0_80_0_0_a7c3b695e3b76c91e32edba0a952ff0a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума. По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан". "Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин. Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он. Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20241108/msb--1982484928.html

https://ria.ru/20241102/proverki-1981553150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр калинин, россия, малый бизнес