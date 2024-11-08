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Какой сегодня праздник: что отмечают 8 ноября в России и в мире по календарю
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11:29 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kakoy-prazdnik-segodnya-1981202823.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 8 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 8 ноября
8 ноября 2024 года отмечают свои профессиональные праздники рентгенологи, радиологи и пианисты, на эту дату также приходится международный день без Wi-Fi. Какой РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:29
2024-11-08T11:29
в мире
праздники
россия
религиозные праздники
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8 ноября 2024 года отмечают свои профессиональные праздники рентгенологи, радиологи и пианисты, на эту дату также приходится международный день без Wi-Fi. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, памятные дни в календаре, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России8 ноября в нашей стране и в мире отмечается несколько праздников, расскажем о них и о исторических событиях, произошедших в этот день.Профессиональный праздникС этим днем связано два профессиональных праздника:День пианиста. Не имеет официального статуса, но широко распространился среди музыкального сообщества и постепенно становится международным. В разных странах в эту дату устраиваются концерты, своим праздником его могут по праву считать все любители фортепианной музыки, пианисты и даже те, кто создает эти уникальные инструменты.День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации установлен приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. В МВД всегда помнят о семьях погибших при исполнении служебного долга сотрудников, помогают денежными выплатами, организацией отдыха и многим другим, а в этот день выражают искреннее соболезнование, проводят памятные мероприятия.День ветеранов спорта. 8 ноября чествуют всех ветеранов спорта и проводят праздничные мероприятия.Церковный праздникПравославная церковь 8 ноября вспоминает:Народный праздникНа Руси эта дата называлась Дмитриев день и связана она с церковным праздником: днем памяти святого Димитрия Солунского, который, согласно житию, воспитывался в семье тайных христиан, после смерти отца занял его пост проконсула и начал открыто проповедовать христианство. Весть об этом дошла до императора, в результате проповедника заточили в темницу, а позже казнили. Тело мученика ночью погребли местные христиане, а его раб Лупп сохранил ризу и кольцо господина, с помощью которых потом совершил немало чудес.В Дмитриев день поминали усопших, приходили на кладбище, устраивали дома поминки.После этой даты обычно начиналась пора свадеб, а народные приметы гласили, что если 8 ноября был снежным и холодным, то и весна будет такая же.Какой сегодня праздник в миреМеждународный День радиологии. Одна из медицинских наук, которая изучает применение ионизирующих волн при диагностике и лечении различных заболеваний человека. Дата была выбрана не случайно: именно 8 ноября известный ученый Вильгельм Конрад Рентген сделал окончательный вывод о том, что редставляют из себя Х-волны. Впервые праздник был отмечен в 2012 году.Вceмиpный дeнь peнтгeнoгpaфии. Еще один, связанный с именем Рентгена профессиональный праздник, отмечаемый в один день с Днем радиологии.Всемирный день без Wi-Fi. Не смотря на то, что ВОЗ подтвердила, что используемый в этом подключении диапазон радиочастот не имеет негативного влияния на здоровье, существуют противники Wi-Fi, которые инициировали праздник, чтобы обратить внимание общества на более изученные кабельные подключения.Памятные даты в историиИмениныВ этот день именины отмечают:
https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html
https://ria.ru/20241031/pristavy-1906131013.html
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в мире, праздники, россия, религиозные праздники
В мире, Праздники, Россия, Религиозные праздники

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 8 ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 8 ноября
Какой сегодня праздник 8 ноября - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оглавление
8 ноября 2024 года отмечают свои профессиональные праздники рентгенологи, радиологи и пианисты, на эту дату также приходится международный день без Wi-Fi. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, памятные дни в календаре, - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

8 ноября в нашей стране и в мире отмечается несколько праздников, расскажем о них и о исторических событиях, произошедших в этот день.
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Профессиональный праздник

С этим днем связано два профессиональных праздника:
День пианиста. Не имеет официального статуса, но широко распространился среди музыкального сообщества и постепенно становится международным. В разных странах в эту дату устраиваются концерты, своим праздником его могут по праву считать все любители фортепианной музыки, пианисты и даже те, кто создает эти уникальные инструменты.
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации установлен приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. В МВД всегда помнят о семьях погибших при исполнении служебного долга сотрудников, помогают денежными выплатами, организацией отдыха и многим другим, а в этот день выражают искреннее соболезнование, проводят памятные мероприятия.
День ветеранов спорта. 8 ноября чествуют всех ветеранов спорта и проводят праздничные мероприятия.
© iStock.com / RabizoСвечи в церкви
Свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Rabizo
Свечи в церкви

Церковный праздник

Православная церковь 8 ноября вспоминает:

Народный праздник

На Руси эта дата называлась Дмитриев день и связана она с церковным праздником: днем памяти святого Димитрия Солунского, который, согласно житию, воспитывался в семье тайных христиан, после смерти отца занял его пост проконсула и начал открыто проповедовать христианство. Весть об этом дошла до императора, в результате проповедника заточили в темницу, а позже казнили. Тело мученика ночью погребли местные христиане, а его раб Лупп сохранил ризу и кольцо господина, с помощью которых потом совершил немало чудес.
В Дмитриев день поминали усопших, приходили на кладбище, устраивали дома поминки.
После этой даты обычно начиналась пора свадеб, а народные приметы гласили, что если 8 ноября был снежным и холодным, то и весна будет такая же.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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31 октября, 15:56

Какой сегодня праздник в мире

Международный День радиологии. Одна из медицинских наук, которая изучает применение ионизирующих волн при диагностике и лечении различных заболеваний человека. Дата была выбрана не случайно: именно 8 ноября известный ученый Вильгельм Конрад Рентген сделал окончательный вывод о том, что редставляют из себя Х-волны. Впервые праздник был отмечен в 2012 году.
Вceмиpный дeнь peнтгeнoгpaфии. Еще один, связанный с именем Рентгена профессиональный праздник, отмечаемый в один день с Днем радиологии.
Всемирный день без Wi-Fi. Не смотря на то, что ВОЗ подтвердила, что используемый в этом подключении диапазон радиочастот не имеет негативного влияния на здоровье, существуют противники Wi-Fi, которые инициировали праздник, чтобы обратить внимание общества на более изученные кабельные подключения.
© iStock.com / AnnaStillsВетеринар рассматривает рентгеновский снимок кота
Ветеринар рассматривает рентгеновский снимок кота - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / AnnaStills
Ветеринар рассматривает рентгеновский снимок кота

Памятные даты в истории

  • 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл Х-лучи, которые в России называют рентгеновскими. Это наиважнейшее открытие положило начало атомно-ядерной науке.
  • 81 год назад в 1943 году в СССР был учрежден орден Победы и орден Славы трех степеней. Первым награждались высокие военные чины, а второй предназначался исключительно для солдат, сержантов и младших лейтенантов.
  • 8 ноября 1961 года вышел первый выпуск программы “Клуб Веселых и Находчивых” (КВН).
  • В 1975 году на противолодочном корабле “Сторожевой” произошел мятеж группы военных моряков под руководством замполита Валерия Саблина, который разработал собственную программу переустройства общества: создание в советском государстве многопартийности, свободы слова и изменение порядка выборов. В результате Саблин был приговорен к расстрелу, а поддержавшие его моряки лишены званий и наград.

Именины

В этот день именины отмечают:
  • Павел
  • Дмитрий
  • Антон
  • Василий
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