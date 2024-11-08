https://ria.ru/20241108/kakoy-prazdnik-segodnya-1981202823.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 8 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 8 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 8 ноября

8 ноября 2024 года отмечают свои профессиональные праздники рентгенологи, радиологи и пианисты, на эту дату также приходится международный день без Wi-Fi. Какой РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:29

2024-11-08T11:29

2024-11-08T11:29

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8 ноября 2024 года отмечают свои профессиональные праздники рентгенологи, радиологи и пианисты, на эту дату также приходится международный день без Wi-Fi. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, памятные дни в календаре, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России8 ноября в нашей стране и в мире отмечается несколько праздников, расскажем о них и о исторических событиях, произошедших в этот день.Профессиональный праздникС этим днем связано два профессиональных праздника:День пианиста. Не имеет официального статуса, но широко распространился среди музыкального сообщества и постепенно становится международным. В разных странах в эту дату устраиваются концерты, своим праздником его могут по праву считать все любители фортепианной музыки, пианисты и даже те, кто создает эти уникальные инструменты.День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации установлен приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. В МВД всегда помнят о семьях погибших при исполнении служебного долга сотрудников, помогают денежными выплатами, организацией отдыха и многим другим, а в этот день выражают искреннее соболезнование, проводят памятные мероприятия.День ветеранов спорта. 8 ноября чествуют всех ветеранов спорта и проводят праздничные мероприятия.Церковный праздникПравославная церковь 8 ноября вспоминает:Народный праздникНа Руси эта дата называлась Дмитриев день и связана она с церковным праздником: днем памяти святого Димитрия Солунского, который, согласно житию, воспитывался в семье тайных христиан, после смерти отца занял его пост проконсула и начал открыто проповедовать христианство. Весть об этом дошла до императора, в результате проповедника заточили в темницу, а позже казнили. Тело мученика ночью погребли местные христиане, а его раб Лупп сохранил ризу и кольцо господина, с помощью которых потом совершил немало чудес.В Дмитриев день поминали усопших, приходили на кладбище, устраивали дома поминки.После этой даты обычно начиналась пора свадеб, а народные приметы гласили, что если 8 ноября был снежным и холодным, то и весна будет такая же.Какой сегодня праздник в миреМеждународный День радиологии. Одна из медицинских наук, которая изучает применение ионизирующих волн при диагностике и лечении различных заболеваний человека. Дата была выбрана не случайно: именно 8 ноября известный ученый Вильгельм Конрад Рентген сделал окончательный вывод о том, что редставляют из себя Х-волны. Впервые праздник был отмечен в 2012 году.Вceмиpный дeнь peнтгeнoгpaфии. Еще один, связанный с именем Рентгена профессиональный праздник, отмечаемый в один день с Днем радиологии.Всемирный день без Wi-Fi. Не смотря на то, что ВОЗ подтвердила, что используемый в этом подключении диапазон радиочастот не имеет негативного влияния на здоровье, существуют противники Wi-Fi, которые инициировали праздник, чтобы обратить внимание общества на более изученные кабельные подключения.Памятные даты в историиИмениныВ этот день именины отмечают:

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/pristavy-1906131013.html

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в мире, праздники, россия, религиозные праздники