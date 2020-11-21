https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html

Именины и день ангела: в чем верующие часто ошибаются

Именины и день ангела: в чем верующие часто ошибаются

Православные отмечают в субботу Собор архангела Михаила и всех бесплотных сил небесных, который в народе называют "всеобщим днем ангела". В чем отличие этого... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:07

религия и мировоззрение

аналитика - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

николай гоголь

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают в субботу Собор архангела Михаила и всех бесплотных сил небесных, который в народе называют "всеобщим днем ангела". В чем отличие этого праздника от именин, каков его духовный смысл и с каким именем можно креститься — в материале РИА Новости.Главное заблуждениеДень архистратига (в переводе с греческого — "главнокомандующего") Михаила особенно популярен в России. Еще сто лет назад с ним связывали множество традиций. Но лишь одна дошла до нашего времени: поздравлять принято не только носителей имени архангела, но и вообще всех людей. "Всеобщий день ангела" — так называют этот праздник в Русской церкви. А в последние три десятилетия — неофициально: "всеобщие именины". "Обычно под днем ангела и именинами верующие подразумевают одно и то же событие. Но, строго говоря, это не совсем так", — замечает известный публицист протоиерей Максим Первозванский.Именины, или, как говорят в Церкви, "День тезоименинства", — это день памяти святого, в чью честь назвали человека. То есть его небесного покровителя."При крещении дают имя того или иного святого. Так он становится персональным защитником и попечителем", — объясняет протоиерей.Это обстоятельство породило множество обычаев. Например, в домонгольской Руси считалось, что человек может повторить судьбу святого, чьим именем его нарекли. Поэтому, например, в княжеских семьях новорожденных не называли в честь мучеников и тех, кто много страдал при жизни. Отсюда, кстати, известная народная поговорка: "По имени твоему — житие твое".Столетия спустя появился еще один обычай, прямо противоположный. Новорожденному подбирали имя самого непопулярного святого. И желательно, чтоб у него было как можно меньше дней памяти."Считалось, что святые с редким именем — покровители малого числа людей. А раз так, легче запомнить каждого, кого защищаешь. Значит, на помощь придут гораздо быстрее", — рассказывает отец Максим.Разночтения в именахОднако таким обычаям следовали в основном представители высших сословий. Крестьяне же, коих на Руси было большинство, доверяли этот вопрос священнику, и тот подбирал имя младенцу. Обычно таинство крещения совершали на восьмой день."У Гоголя в "Шинели" главного героя зовут Акакий Акакиевич. С греческого переводится как "кроткий". По-русски, может, звучит не особо благозвучно, но что поделать — такое имя, как уточняется в повести, выбрал священник", — говорит церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш).Сейчас, отмечает он, окончательное слово в выборе имени младенца — всегда за родителями. Однако верующие все равно должны следовать главному правилу: называть ребенка в память почитаемого в православии святого."Например, имя Франциск никак не подойдет. При всем уважении к святому Франциску Ассизскому, его не признает православная церковь", — поясняет публицист.С другой стороны, добавляет он, далеко не все имена есть в святцах — поименном календарном перечне святых, чтимых Православной церковью. Например, там не найдешь популярного имени Виктория, хотя таких святых несколько.Все дело в том, что православное христианство довольно разнородно в этнокультурном плане. У каждой поместной церкви мира, помимо собственного языка богослужения и обычаев, есть свои святые. Например, особо почитаемого сербскими верующими святого царя Душана нет в богослужебном календаре Русской церкви. Значит ли это, что нельзя крестить ребенка с таким именем, вот вопрос.До недавнего времени здесь было много разночтений. Одни священники говорили, что нельзя, ссылаясь на правило следования святцам. Другие парировали: можно, если речь идет о православном святом. Или если это святой, прославленный до разделения Церкви на западную (Католическую) и восточную (Православную) в XI веке.Лишь в 2019 году недоразумение устранили: Синод Русской церкви разрешил крестить детей с иностранными именами."Не существует препятствий к принятию в таинстве крещения имени в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру, Иоанн — Джон; Иоанна — Жанна), а также к участию в таинствах с этим именем в тех случаях, когда человек носил имя в данном звучании до крещения или когда был крещен с именем в таковом звучании. Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов", — сказано в решении руководящего органа РПЦ.Когда именины?За 70 лет атеистической власти традиция выбирать имя согласно перечню святых исчезла — в отличие от обычая праздновать именины. Ему, что интересно, следуют даже далекие от религии люди.Однако, открыв месяцеслов, многие теряются. Одних только святых Иоаннов в православной традиции несколько десятков. Что уж говорить про самого популярного — Иоанна Крестителя, у которого в году целых семь дней памяти. Непонятно, когда праздновать именины. На этот счет в Церкви издревле существует простой алгоритм. Если человек не знает, в честь какого святого назван, дату именин определяют так: берется ближайший день памяти небесного тезки после дня рождения. Например, если некто Иван родился 21 ноября, то именины у него будут 22 ноября — в день памяти преподобного Иоанна Колова.То же правило действует в случаях, когда родители не знают, какое имя выбрать новорожденному. Священнослужители советуют просто заглянуть в церковный календарь: память какого святого пришлась на день рождения — так и называть.Если же речь идет об имени, которого нет ни у одного святого, рекомендуется обсудить это со священником.Зачем нужен день ангелаОднако вне зависимости от имени у каждого верующего есть день ангела. Он отмечается 21 ноября, когда Церковь чтит не только архангела Михаила, но и все "бесплотные силы небесные".Согласно православному вероучению, у всех нас есть ангел-хранитель. Имя его человеку неизвестно."Поэтому мы и празднуем день личного ангела-хранителя вместе со всеми 21 ноября. Каждый ангел — личность. А значит, с точки зрения богословия у него должно быть имя", — объясняет отец Максим Первозванский.Так или иначе, день ангела верующие могут отмечать наряду с именинами. Ведь это, по словам протоиерея, важное событие, напоминающее о том, зачем вообще нужен персональный небесный охранитель."Согласно православному вероучению, он и есть та самая невидимая сила, которая где-то предостерегает, а где-то и спасает. Бывают же случаи, когда мы говорим: что-то нас отвело от какого-либо действия", — заключает протоиерей.На безымянного защитника возложены особые обязанности. Потому верующие просят его о помощи — через молитву.

https://ria.ru/20201008/rpts-1578724644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, николай гоголь, общество