https://ria.ru/20241108/izrail-1982592430.html

Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян

Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян - РИА Новости, 08.11.2024

Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с премьером Нидерландов Диком Схофом подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян со стороны местных... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:40

2024-11-08T09:40

2024-11-08T09:56

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амстердам

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с премьером Нидерландов Диком Схофом подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян со стороны местных властей в свете ночного нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, сообщила в пятницу канцелярия Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько минут назад провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий", - говорится в сообщении. Нетаньяху отметил, что он крайне серьезно относится к "спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля", и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах. "По поручению премьер-министра, в эти минуты самолеты вылетают из Израиля, чтобы вернуть граждан, в том числе раненых", - добавили в офисе премьера еврейского государства.

https://ria.ru/20241108/izrail-1982582841.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html

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в мире, нидерланды, израиль, амстердам, биньямин нетаньяху