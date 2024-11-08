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Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян - РИА Новости, 08.11.2024
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09:40 08.11.2024 (обновлено: 09:56 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/izrail-1982592430.html
Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян
Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян - РИА Новости, 08.11.2024
Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с премьером Нидерландов Диком Схофом подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян со стороны местных... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:40
2024-11-08T09:56
в мире
нидерланды
израиль
амстердам
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с премьером Нидерландов Диком Схофом подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян со стороны местных властей в свете ночного нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, сообщила в пятницу канцелярия Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько минут назад провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий", - говорится в сообщении. Нетаньяху отметил, что он крайне серьезно относится к "спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля", и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах. "По поручению премьер-министра, в эти минуты самолеты вылетают из Израиля, чтобы вернуть граждан, в том числе раненых", - добавили в офисе премьера еврейского государства.
https://ria.ru/20241108/izrail-1982582841.html
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в мире, нидерланды, израиль, амстердам, биньямин нетаньяху
В мире, Нидерланды, Израиль, Амстердам, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху и премьер Нидерландов обсудили нападения на израильтян

Нетаньяху и премьер Нидерландов провели переговоры после нападения на израильтян

© Кадр видео из соцсетейНападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с премьером Нидерландов Диком Схофом подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян со стороны местных властей в свете ночного нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, сообщила в пятницу канцелярия Нетаньяху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько минут назад провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Премьер-министр подчеркнул исключительную важность того, чтобы правительство Нидерландов гарантировало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая пострадавших в результате этих событий", - говорится в сообщении.
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Нетаньяху отметил, что он крайне серьезно относится к "спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля", и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.
"По поручению премьер-министра, в эти минуты самолеты вылетают из Израиля, чтобы вернуть граждан, в том числе раненых", - добавили в офисе премьера еврейского государства.
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В миреНидерландыИзраильАмстердамБиньямин Нетаньяху
 
 
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