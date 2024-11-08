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ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024
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08:31 08.11.2024 (обновлено: 15:22 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/izrail-1982582841.html
ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах
ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024
ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:31
2024-11-08T15:22
в мире
амстердам
израиль
нидерланды
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская пресс-служба. "Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что армия готовит операцию по указанию политического руководства. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля. Массовые нападения на болельщиков тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" происходили в Амстердаме, куда израильтяне приехали на матч с местным "Аяксом". На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. СМИ пишут, что столкновения происходили по всему городу, не менее десяти израильских граждан получили ранения.Позже стало известно, что полиция задержала за участие в беспорядках 57 человек.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал направить в Амстердам два самолета для возвращения оттуда болельщиков. Он также призвал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и местные силы безопасности применить решительные меры к участникам беспорядков и обеспечить благополучие израильтян.
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
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в мире, амстердам, израиль, нидерланды, биньямин нетаньяху
В мире, Амстердам, Израиль, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах

ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков

© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimБолельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
Болельщики тель-авивского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Болельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская пресс-служба.
«
"Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе отметили, что армия готовит операцию по указанию политического руководства. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.
Массовые нападения на болельщиков тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" происходили в Амстердаме, куда израильтяне приехали на матч с местным "Аяксом". На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. СМИ пишут, что столкновения происходили по всему городу, не менее десяти израильских граждан получили ранения.
Позже стало известно, что полиция задержала за участие в беспорядках 57 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал направить в Амстердам два самолета для возвращения оттуда болельщиков. Он также призвал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и местные силы безопасности применить решительные меры к участникам беспорядков и обеспечить благополучие израильтян.
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