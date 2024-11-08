https://ria.ru/20241108/izrail-1982582841.html

ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах

ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024

ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:31

2024-11-08T08:31

2024-11-08T15:22

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская пресс-служба. "Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что армия готовит операцию по указанию политического руководства. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля. Массовые нападения на болельщиков тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" происходили в Амстердаме, куда израильтяне приехали на матч с местным "Аяксом". На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. СМИ пишут, что столкновения происходили по всему городу, не менее десяти израильских граждан получили ранения.Позже стало известно, что полиция задержала за участие в беспорядках 57 человек.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал направить в Амстердам два самолета для возвращения оттуда болельщиков. Он также призвал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и местные силы безопасности применить решительные меры к участникам беспорядков и обеспечить благополучие израильтян.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

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в мире, амстердам, израиль, нидерланды, биньямин нетаньяху