ЦАХАЛ готовится развернуть спасательную миссию в Нидерландах
ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков
© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimБолельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Болельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме направит в Нидерланды спасательную миссию, сообщила армейская пресс-служба.
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"Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе отметили, что армия готовит операцию по указанию политического руководства. Командование ЦАХАЛ будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.
Массовые нападения на болельщиков тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" происходили в Амстердаме, куда израильтяне приехали на матч с местным "Аяксом". На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. СМИ пишут, что столкновения происходили по всему городу, не менее десяти израильских граждан получили ранения.
Позже стало известно, что полиция задержала за участие в беспорядках 57 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал направить в Амстердам два самолета для возвращения оттуда болельщиков. Он также призвал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и местные силы безопасности применить решительные меры к участникам беспорядков и обеспечить благополучие израильтян.
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