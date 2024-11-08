https://ria.ru/20241108/ispanija-1982734868.html

Число погибших в Испании возросло до 223 человек

Число погибших в Испании возросло до 223 человек - РИА Новости, 08.11.2024

Число погибших в Испании возросло до 223 человек

Число погибших в Испании возросло до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил в пятницу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:37

2024-11-08T17:37

2024-11-08T17:37

в мире

испания

валенсия (область)

наводнения в испании

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МАДРИД, 8 ноя - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил в пятницу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. "Погибло 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии", - говорится в сообщении в социальной сети X. Кроме того, уточняется, что 78 человек все еще считаются пропавшими без вести, 48 погибших до сих пор не опознаны. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

https://ria.ru/20241103/valensija-1981719674.html

испания

валенсия (область)

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в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании