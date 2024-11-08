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Число погибших в Испании возросло до 223 человек - РИА Новости, 08.11.2024
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17:37 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ispanija-1982734868.html
Число погибших в Испании возросло до 223 человек
Число погибших в Испании возросло до 223 человек - РИА Новости, 08.11.2024
Число погибших в Испании возросло до 223 человек
Число погибших в Испании возросло до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил в пятницу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:37
2024-11-08T17:37
в мире
испания
валенсия (область)
наводнения в испании
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МАДРИД, 8 ноя - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил в пятницу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. "Погибло 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии", - говорится в сообщении в социальной сети X. Кроме того, уточняется, что 78 человек все еще считаются пропавшими без вести, 48 погибших до сих пор не опознаны. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://ria.ru/20241103/valensija-1981719674.html
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в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Наводнения в Испании
Число погибших в Испании возросло до 223 человек

В Испании из-за сильных ливней и наводнений погибли 223 человека

© AP Photo / Manu FernandezНаводнение в Валенсии
Наводнение в Валенсии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
Наводнение в Валенсии
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МАДРИД, 8 ноя - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 223 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщил в пятницу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.
"Погибло 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии", - говорится в сообщении в социальной сети X.
Кроме того, уточняется, что 78 человек все еще считаются пропавшими без вести, 48 погибших до сих пор не опознаны.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
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В миреИспанияВаленсия (область)Наводнения в Испании
 
 
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