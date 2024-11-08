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Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых - РИА Новости, 08.11.2024
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04:15 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html
Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых
Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых - РИА Новости, 08.11.2024
Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых
Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования по твердым полезным ископаемым на 2024-2026 годы, передает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:15
2024-11-08T04:15
россия
венесуэла
дмитрий чернышенко
николас мадуро
каракас
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования по твердым полезным ископаемым на 2024-2026 годы, передает корреспондент РИА Новости. Подписание документа состоялось в рамках встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который находится с рабочим визитом в Каракасе, с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее стало известно, что Россия готова развивать партнерство с Венесуэлой и в области военно-технического сотрудничества, удовлетворяя потребности вооруженных сил страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Мы подтверждаем готовность развивать стратегическое партнерство в военно-технической сфере и в полном объеме удовлетворять потребности венесуэльских вооруженных сил в совместных образцах вооружения и военной техники российского производства для обеспечения безопасности страны", — сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в расширенном составе.Кроме того, вице-премьер заявил, что российская сторона высоко оценивает достигнутые результаты, касающиеся взаимоотношений стран. "Россия и Венесуэла остаются друг для друга стратегическими партнерами", — добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982564459.html
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россия, венесуэла, дмитрий чернышенко, николас мадуро, каракас
Россия, Венесуэла, Дмитрий Чернышенко, Николас Мадуро, Каракас
Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых

Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса. Архивное фото
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования по твердым полезным ископаемым на 2024-2026 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа состоялось в рамках встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который находится с рабочим визитом в Каракасе, с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
Вчера, 02:01
Ранее стало известно, что Россия готова развивать партнерство с Венесуэлой и в области военно-технического сотрудничества, удовлетворяя потребности вооруженных сил страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы подтверждаем готовность развивать стратегическое партнерство в военно-технической сфере и в полном объеме удовлетворять потребности венесуэльских вооруженных сил в совместных образцах вооружения и военной техники российского производства для обеспечения безопасности страны", — сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в расширенном составе.
Кроме того, вице-премьер заявил, что российская сторона высоко оценивает достигнутые результаты, касающиеся взаимоотношений стран.
"Россия и Венесуэла остаются друг для друга стратегическими партнерами", — добавил Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра открытого образования и изучения русского языка в Каракасе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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РоссияВенесуэлаДмитрий ЧернышенкоНиколас МадуроКаракас
 
 
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