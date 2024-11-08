https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html

Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых

Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых - РИА Новости, 08.11.2024

Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых

Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования по твердым полезным ископаемым на 2024-2026 годы, передает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:15

2024-11-08T04:15

2024-11-08T04:15

россия

венесуэла

дмитрий чернышенко

николас мадуро

каракас

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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования по твердым полезным ископаемым на 2024-2026 годы, передает корреспондент РИА Новости. Подписание документа состоялось в рамках встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который находится с рабочим визитом в Каракасе, с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее стало известно, что Россия готова развивать партнерство с Венесуэлой и в области военно-технического сотрудничества, удовлетворяя потребности вооруженных сил страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Мы подтверждаем готовность развивать стратегическое партнерство в военно-технической сфере и в полном объеме удовлетворять потребности венесуэльских вооруженных сил в совместных образцах вооружения и военной техники российского производства для обеспечения безопасности страны", — сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в расширенном составе.Кроме того, вице-премьер заявил, что российская сторона высоко оценивает достигнутые результаты, касающиеся взаимоотношений стран. "Россия и Венесуэла остаются друг для друга стратегическими партнерами", — добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982564459.html

https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html

россия

венесуэла

каракас

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россия, венесуэла, дмитрий чернышенко, николас мадуро, каракас