В Иране сообщили о ликвидации четырех террористов
КСИР: ВС Ирана ликвидировали четырех террористов в ходе военных учений
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана ликвидировали четырех террористов в ходе антитеррористических военных учений, в ходе их ликвидации погиб один военнослужащий, заявил официальный представитель учений штаба "Кудс" сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Ахмад Шафахи.
Ранее агентство Mehr сообщало, что суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ("Армия справедливости"), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 26 октября в районе города Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погибли не менее десяти сотрудников полиции.
"В продолжение проведения оперативных учений "Погибшие за безопасность"… в провинции Систан и Белуджистан… в области Раск в результате столкновения с террористами-наёмниками... были ликвидированы четверо боевиков... В ходе этой операции погиб один из бойцов (вооруженных сил Ирана – ред.)", – приводит слова Шафахи агентство Tasnim.
По словам генерала, в результате этой успешной операции были конфискованы один автомобиль и большое количество оружия и боеприпасов.
Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль поддерживает тесные отношения с террористическими группировками на Ближнем Востоке, подразумевая группировку "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. В результате проведения учений в Систане и Белуджистане были задержаны уже 20 и ликвидированы 12 террористов, при этом у задержанных лиц было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, в том числе оружие из США.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляет сложная экономическая и экологическая обстановка.
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