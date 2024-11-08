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Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом - РИА Новости, 08.11.2024
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05:46 08.11.2024 (обновлено: 05:47 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html
Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом
Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом - РИА Новости, 08.11.2024
Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом
Признанную иноагентом журналистку и ведущую "Популярной политики" Ирину Аллеман* внесли в соответствующий реестр за осуществление политической деятельности,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:46
2024-11-08T05:47
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Признанную иноагентом журналистку и ведущую "Популярной политики" Ирину Аллеман* внесли в соответствующий реестр за осуществление политической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Ответчиком (Минюст РФ - ред.) был сделан вывод, что Аллеман И.В.* является физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвует в распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных источников… также участвует в создании таких сообщений и материалов, то есть находится под иностранным влиянием", - сказано в документах. Уточняется, что журналистка за период с января 2022 года по январь 2023 года распространила материалы СМИ-иноагентов, а также более десяти лиц, также имеющих данный статус. Аллеман* признали иностранным агентом в мае 2023 года. Она не согласилась с решением Минюста и обратилась с иском в суд, однако ей отказали. Ранее ее также оштрафовали по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за распространение материалов без маркировки иноагента в мессенджере Telegram. Постановление суда она обжаловала.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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общество, россия, telegram
Общество, Россия, Telegram
Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом

Ирину Аллеман внесли в реестр иноагентов за политическую деятельность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Признанную иноагентом журналистку и ведущую "Популярной политики" Ирину Аллеман* внесли в соответствующий реестр за осуществление политической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Ответчиком (Минюст РФ - ред.) был сделан вывод, что Аллеман И.В.* является физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвует в распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных источников… также участвует в создании таких сообщений и материалов, то есть находится под иностранным влиянием", - сказано в документах.
Уточняется, что журналистка за период с января 2022 года по январь 2023 года распространила материалы СМИ-иноагентов, а также более десяти лиц, также имеющих данный статус.
Аллеман* признали иностранным агентом в мае 2023 года. Она не согласилась с решением Минюста и обратилась с иском в суд, однако ей отказали.
Ранее ее также оштрафовали по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за распространение материалов без маркировки иноагента в мессенджере Telegram. Постановление суда она обжаловала.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
17 сентября, 04:29
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
 
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