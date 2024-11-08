https://ria.ru/20241108/infrastruktura-1982756913.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура повреждена в нескольких районах Днепропетровской области на востоке Украины, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:55
2024-11-08T19:55
2024-11-08T20:23
днепропетровская область
украина
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в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Инфраструктура повреждена в нескольких районах Днепропетровской области на востоке Украины, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук. "Повреждена инфраструктура", - написал Лукашук в своем Telegram-канале, отметив, что повреждения зафиксированы в Покровском, Марганецком, Мировском и Грушевском районах региона. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил. Ранее в пятницу в Днепропетровской области неоднократно объявляли воздушную тревогу.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982581116.html
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днепропетровская область, украина, николай лукашук, в мире
Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, В мире
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Лукашук: инфраструктура повреждена в нескольких районах Днепропетровской области