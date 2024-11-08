https://ria.ru/20241108/immunoglobulin-1982609946.html

Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных

Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024

Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных

Антирезусный иммуноглобулин, который является значимым препаратом для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, есть во Владимирской области, но в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:03

2024-11-08T11:03

2024-11-08T11:03

здоровье - общество

владимирская область

общество

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РЯЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Антирезусный иммуноглобулин, который является значимым препаратом для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, есть во Владимирской области, но в ограниченном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Накануне депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав РФ принять меры в связи с нехваткой в регионах антирезусного иммуноглобулина. По ее словам, в комитет Госдумы по защите семьи поступают обращения женщин, проживающих в Пензенской области и в других регионах страны, с жалобами на нехватку антирезусного иммуноглобулина. "Лекарство есть, но в ограниченном количестве, поэтому если роженице оно показано, женщина направляется в роддом, где оно в наличии", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос о наличии антирезусного иммуноглобулина в регионе. Минздрав Пензенской области ранее сообщил, что регион располагает месячным запасом антирезусного иммуноглобулина, при этом фиксировались единичные жалобы женщин на отсутствие этого препарата из-за его несвоевременной поставки. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина. В минздраве Ярославской области РИА Новости сообщили, что антирезусный иммуноглобулин есть в наличии, но "в остатках", ожидается поставка. Минздрав Красноярского края сообщил РИА Новости, что дефицит антирезусного иммуноглобулина в регионе наблюдался в начале октября, сейчас ситуация стабильная.

https://ria.ru/20240829/immunoglobulin-1969131561.html

https://ria.ru/20240830/lekarstva-1969354829.html

владимирская область

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здоровье - общество, владимирская область, общество