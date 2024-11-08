https://ria.ru/20241108/immunoglobulin-1982609946.html
Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024
Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
Антирезусный иммуноглобулин, который является значимым препаратом для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, есть во Владимирской области, но в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:03
2024-11-08T11:03
2024-11-08T11:03
здоровье - общество
владимирская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e88e9131b6667d1dbfc80f19b6b419e.jpg
РЯЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Антирезусный иммуноглобулин, который является значимым препаратом для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, есть во Владимирской области, но в ограниченном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Накануне депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав РФ принять меры в связи с нехваткой в регионах антирезусного иммуноглобулина. По ее словам, в комитет Госдумы по защите семьи поступают обращения женщин, проживающих в Пензенской области и в других регионах страны, с жалобами на нехватку антирезусного иммуноглобулина. "Лекарство есть, но в ограниченном количестве, поэтому если роженице оно показано, женщина направляется в роддом, где оно в наличии", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос о наличии антирезусного иммуноглобулина в регионе. Минздрав Пензенской области ранее сообщил, что регион располагает месячным запасом антирезусного иммуноглобулина, при этом фиксировались единичные жалобы женщин на отсутствие этого препарата из-за его несвоевременной поставки. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина. В минздраве Ярославской области РИА Новости сообщили, что антирезусный иммуноглобулин есть в наличии, но "в остатках", ожидается поставка. Минздрав Красноярского края сообщил РИА Новости, что дефицит антирезусного иммуноглобулина в регионе наблюдался в начале октября, сейчас ситуация стабильная.
https://ria.ru/20240829/immunoglobulin-1969131561.html
https://ria.ru/20240830/lekarstva-1969354829.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287792_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3c7643b09cf87bcf161d2f6fe80af531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимирская область, общество
Здоровье - Общество, Владимирская область, Общество
Во Владимирской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
Антирезусный иммуноглобулин есть во Владимирской области в небольшом количестве
РЯЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Антирезусный иммуноглобулин, который является значимым препаратом для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, есть во Владимирской области, но в ограниченном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Накануне депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав РФ принять меры в связи с нехваткой в регионах антирезусного иммуноглобулина. По ее словам, в комитет Госдумы по защите семьи поступают обращения женщин, проживающих в Пензенской области и в других регионах страны, с жалобами на нехватку антирезусного иммуноглобулина.
"Лекарство есть, но в ограниченном количестве, поэтому если роженице оно показано, женщина направляется в роддом, где оно в наличии", - ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос о наличии антирезусного иммуноглобулина в регионе.
Минздрав Пензенской области ранее сообщил, что регион располагает месячным запасом антирезусного иммуноглобулина, при этом фиксировались единичные жалобы женщин на отсутствие этого препарата из-за его несвоевременной поставки. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина.
В минздраве Ярославской области РИА Новости сообщили, что антирезусный иммуноглобулин есть в наличии, но "в остатках", ожидается поставка. Минздрав Красноярского края сообщил РИА Новости, что дефицит антирезусного иммуноглобулина в регионе наблюдался в начале октября, сейчас ситуация стабильная.