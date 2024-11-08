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Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО - РИА Новости, 08.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:39 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/gumpomosch-1982755091.html
Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО
Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО
Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:39
2024-11-08T19:39
надежные люди
ростовская область
кпрф
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения Добровольческого объединения "Вихрь" гуманитарный груз", - говорится в сообщении. Уточняется, что бойцам были доставлены бензиновый генератор, щепочные индивидуальные печи, маскировочные халаты "леший", маскировочные накидки, индивидуальные средства гигиены, а также теплые вещи. Подразделение "Вихрь" выполняет боевые задачи на передовой практически с первых дней проведения спецоперации, отметили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.
https://ria.ru/20241108/svo-1982699096.html
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ростовская область, кпрф, сво
Надежные люди, Ростовская область, КПРФ, СВО

Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания.
"Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения Добровольческого объединения "Вихрь" гуманитарный груз", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бойцам были доставлены бензиновый генератор, щепочные индивидуальные печи, маскировочные халаты "леший", маскировочные накидки, индивидуальные средства гигиены, а также теплые вещи.
Подразделение "Вихрь" выполняет боевые задачи на передовой практически с первых дней проведения спецоперации, отметили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.
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Надежные людиРостовская областьКПРФСВО
 
 
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