https://ria.ru/20241108/gumpomosch-1982755091.html

Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО

Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО - РИА Новости, 08.11.2024

Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО

Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:39

2024-11-08T19:39

2024-11-08T19:39

надежные люди

ростовская область

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сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения Добровольческого объединения "Вихрь" гуманитарный груз", - говорится в сообщении. Уточняется, что бойцам были доставлены бензиновый генератор, щепочные индивидуальные печи, маскировочные халаты "леший", маскировочные накидки, индивидуальные средства гигиены, а также теплые вещи. Подразделение "Вихрь" выполняет боевые задачи на передовой практически с первых дней проведения спецоперации, отметили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.

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ростовская область

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ростовская область, кпрф, сво