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Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО
Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Ростовский депутат передал гумпомощь бойцам спецотряда "Вихрь" в зоне СВО
Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:39
2024-11-08T19:39
2024-11-08T19:39
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения Добровольческого объединения "Вихрь" гуманитарный груз", - говорится в сообщении. Уточняется, что бойцам были доставлены бензиновый генератор, щепочные индивидуальные печи, маскировочные халаты "леший", маскировочные накидки, индивидуальные средства гигиены, а также теплые вещи. Подразделение "Вихрь" выполняет боевые задачи на передовой практически с первых дней проведения спецоперации, отметили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.
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ростовская область, кпрф, сво
Надежные люди, Ростовская область, КПРФ, СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения "Вихрь" гуманитарный груз, говорится в Telegram-канале регионального заксобрания.
"Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан передал бойцам отряда специального назначения Добровольческого объединения "Вихрь" гуманитарный груз", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бойцам были доставлены бензиновый генератор, щепочные индивидуальные печи, маскировочные халаты "леший", маскировочные накидки, индивидуальные средства гигиены, а также теплые вещи.
Подразделение "Вихрь" выполняет боевые задачи на передовой практически с первых дней проведения спецоперации, отметили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.