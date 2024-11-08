https://ria.ru/20241108/grant-1982596509.html

IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант

IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант - РИА Новости, 08.11.2024

IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант

IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант на собственный проект по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщает правительство РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

хабаровский край

россия

it-компании

it-специалисты

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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант на собственный проект по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщает правительство региона. Отмечается, что всего на конкурс Фонда содействия инновациям по нацпроекту "Цифровая экономика" поступило 727 заявок из 65 субъектов РФ, а общая сумма на реализацию заявленных проектов составила 2,9 миллиарда рублей. Отбор прошли 66 заявок на сумму 264 миллиона. "Фонд содействия инновациям подвел итоги отбора проектов по программе "Старт" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Впервые федеральную грантовую поддержку получила IT-компания из Хабаровского края: 4 миллиона рублей пойдут на разработку и развитие собственных цифровых решений", - сообщает правительство региона на официальном сайте. По данным министерства цифрового развития и связи края, компания "ИнфоДев" намерена разработать систему электронного документооборота для ведения общего журнала учета выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. "Сфера документооборота в области дорожного строительства не достаточно цифровизирована. Только в 2023 году Минстрой России впервые утвердил формат выгрузки электронных общих журналов работ в формате xml-документа для последующей его передачи в надзорные органы. Централизованных решений для учета работ, формирования журналов, выгрузки и передачи файлов мало. В основном документооборот ведется консервативными методами: на бумаге или в таблицах excel, а общего банка данных не существует", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Максима Терентьева. По его словам, общий журнал работ – это основной документ, и поэтому его первым было решено перевести в электронный вид. В будущем создаваемая система позволит связывать данные с различной загруженной информацией, например, электронными паспортами дорог или местам производства работ. По мнению Терентьева, это должно упростить и ускорить получение актуальной информации о ходе строительства всеми заинтересованными сторонами. Как сообщает правительство региона, проект системы электронного документооборота компания реализует уже около двух лет, разработку презентовали на нескольких отраслевых конференциях, где интерес проявили не только дорожно-строительные организации, но и представители соседних регионов: Приморский край, Сахалинская и Свердловская области проводят пилотное внедрение системы. В компании отмечают, что готовое к полноценной работе техническое решение планируют получить к январю 2025 года. Одна из задач нацпроекта "Цифровая экономика" – ускоренное внедрение передовых технологий во все сферы жизни. Для поддержки отечественных разработок на федеральном уровне действует комплекс мер: льготное кредитование и ипотека, гранты, отсрочка от призыва на военную службу. В Хабаровском крае для поддержки IT-бизнеса также есть льготные ставки по УСН.

https://ria.ru/20241101/dvhmy-1981377125.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, it-компании, it-специалисты