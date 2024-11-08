Рейтинг@Mail.ru
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:27 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/grant-1982596509.html
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант - РИА Новости, 08.11.2024
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант на собственный проект по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщает правительство РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:27
2024-11-08T10:27
хабаровский край
россия
it-компании
it-специалисты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2dc89f4b9ea140c4197105dca580fc2a.jpg
ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант на собственный проект по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщает правительство региона. Отмечается, что всего на конкурс Фонда содействия инновациям по нацпроекту "Цифровая экономика" поступило 727 заявок из 65 субъектов РФ, а общая сумма на реализацию заявленных проектов составила 2,9 миллиарда рублей. Отбор прошли 66 заявок на сумму 264 миллиона. "Фонд содействия инновациям подвел итоги отбора проектов по программе "Старт" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Впервые федеральную грантовую поддержку получила IT-компания из Хабаровского края: 4 миллиона рублей пойдут на разработку и развитие собственных цифровых решений", - сообщает правительство региона на официальном сайте. По данным министерства цифрового развития и связи края, компания "ИнфоДев" намерена разработать систему электронного документооборота для ведения общего журнала учета выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. "Сфера документооборота в области дорожного строительства не достаточно цифровизирована. Только в 2023 году Минстрой России впервые утвердил формат выгрузки электронных общих журналов работ в формате xml-документа для последующей его передачи в надзорные органы. Централизованных решений для учета работ, формирования журналов, выгрузки и передачи файлов мало. В основном документооборот ведется консервативными методами: на бумаге или в таблицах excel, а общего банка данных не существует", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Максима Терентьева. По его словам, общий журнал работ – это основной документ, и поэтому его первым было решено перевести в электронный вид. В будущем создаваемая система позволит связывать данные с различной загруженной информацией, например, электронными паспортами дорог или местам производства работ. По мнению Терентьева, это должно упростить и ускорить получение актуальной информации о ходе строительства всеми заинтересованными сторонами. Как сообщает правительство региона, проект системы электронного документооборота компания реализует уже около двух лет, разработку презентовали на нескольких отраслевых конференциях, где интерес проявили не только дорожно-строительные организации, но и представители соседних регионов: Приморский край, Сахалинская и Свердловская области проводят пилотное внедрение системы. В компании отмечают, что готовое к полноценной работе техническое решение планируют получить к январю 2025 года. Одна из задач нацпроекта "Цифровая экономика" – ускоренное внедрение передовых технологий во все сферы жизни. Для поддержки отечественных разработок на федеральном уровне действует комплекс мер: льготное кредитование и ипотека, гранты, отсрочка от призыва на военную службу. В Хабаровском крае для поддержки IT-бизнеса также есть льготные ставки по УСН.
https://ria.ru/20241101/dvhmy-1981377125.html
https://ria.ru/20241010/ugol-1977384400.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_2495f0498cbd49e5b891d0a44c5137a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, it-компании, it-специалисты
Хабаровский край, Россия, IT-компании, IT-специалисты

IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Программист
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант на собственный проект по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщает правительство региона.
Отмечается, что всего на конкурс Фонда содействия инновациям по нацпроекту "Цифровая экономика" поступило 727 заявок из 65 субъектов РФ, а общая сумма на реализацию заявленных проектов составила 2,9 миллиарда рублей. Отбор прошли 66 заявок на сумму 264 миллиона.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Демешин: ДВХМ в Хабаровске начнут строить летом 2025 года
1 ноября, 15:56
"Фонд содействия инновациям подвел итоги отбора проектов по программе "Старт" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Впервые федеральную грантовую поддержку получила IT-компания из Хабаровского края: 4 миллиона рублей пойдут на разработку и развитие собственных цифровых решений", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
По данным министерства цифрового развития и связи края, компания "ИнфоДев" намерена разработать систему электронного документооборота для ведения общего журнала учета выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.
"Сфера документооборота в области дорожного строительства не достаточно цифровизирована. Только в 2023 году Минстрой России впервые утвердил формат выгрузки электронных общих журналов работ в формате xml-документа для последующей его передачи в надзорные органы. Централизованных решений для учета работ, формирования журналов, выгрузки и передачи файлов мало. В основном документооборот ведется консервативными методами: на бумаге или в таблицах excel, а общего банка данных не существует", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Максима Терентьева.
По его словам, общий журнал работ – это основной документ, и поэтому его первым было решено перевести в электронный вид. В будущем создаваемая система позволит связывать данные с различной загруженной информацией, например, электронными паспортами дорог или местам производства работ. По мнению Терентьева, это должно упростить и ускорить получение актуальной информации о ходе строительства всеми заинтересованными сторонами.
Как сообщает правительство региона, проект системы электронного документооборота компания реализует уже около двух лет, разработку презентовали на нескольких отраслевых конференциях, где интерес проявили не только дорожно-строительные организации, но и представители соседних регионов: Приморский край, Сахалинская и Свердловская области проводят пилотное внедрение системы. В компании отмечают, что готовое к полноценной работе техническое решение планируют получить к январю 2025 года.
Одна из задач нацпроекта "Цифровая экономика" – ускоренное внедрение передовых технологий во все сферы жизни. Для поддержки отечественных разработок на федеральном уровне действует комплекс мер: льготное кредитование и ипотека, гранты, отсрочка от призыва на военную службу. В Хабаровском крае для поддержки IT-бизнеса также есть льготные ставки по УСН.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Демешин: порт Эльга в Хабаровском крае начнет перевалку угля в страны АТР
10 октября, 13:52
 
Хабаровский крайРоссияIT-компанииIT-специалисты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала