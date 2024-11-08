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В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии
В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии - РИА Новости, 08.11.2024
В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии
В Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей, в него предлагается включить частных лиц,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:01
2024-11-08T15:01
2024-11-08T15:01
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей, в него предлагается включить частных лиц, оказывающих косметологические услуги на дому, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. "Сейчас в Госдуме готовим законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей. Предложили включить в этот перечень самозанятых, в частности, лиц, которые предоставляют косметологические услуги", - сказала она РИА Новости. Филатова отметила, что сейчас существует проблема использования контрафактных препаратов, которые поступают в Россию различными способами. Также она подчеркнула, что лица без профильного медицинского образования и вне подготовленных помещений могут оказывать косметологические услуги. "Категории лиц, которые оказывают ненадлежащие услуги, особенно на дому, не попадают ни под контроль Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора. Причина в том, что ФЗ "О защите прав потребителей" распространяется только на ИП и юрлиц. То есть, самозанятые под действие закона не попадают", - объяснила депутат. -0-
https://ria.ru/20230720/kosmetolog-1885286996.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии
Депутат Филатова: в закон о косметологических услугах могут включить частных лиц