https://ria.ru/20241108/gosduma-1982673967.html

В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии

В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии - РИА Новости, 08.11.2024

В Госдуме готовят проект по регулированию серой сферы косметологии

В Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей, в него предлагается включить частных лиц,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:01

2024-11-08T15:01

2024-11-08T15:01

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей, в него предлагается включить частных лиц, оказывающих косметологические услуги на дому, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. "Сейчас в Госдуме готовим законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей. Предложили включить в этот перечень самозанятых, в частности, лиц, которые предоставляют косметологические услуги", - сказала она РИА Новости. Филатова отметила, что сейчас существует проблема использования контрафактных препаратов, которые поступают в Россию различными способами. Также она подчеркнула, что лица без профильного медицинского образования и вне подготовленных помещений могут оказывать косметологические услуги. "Категории лиц, которые оказывают ненадлежащие услуги, особенно на дому, не попадают ни под контроль Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора. Причина в том, что ФЗ "О защите прав потребителей" распространяется только на ИП и юрлиц. То есть, самозанятые под действие закона не попадают", - объяснила депутат. -0-

https://ria.ru/20230720/kosmetolog-1885286996.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)