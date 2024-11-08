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США планируют задействовать все средства для Киева до конца срока Байдена
США планируют задействовать все средства для Киева до конца срока Байдена - РИА Новости, 08.11.2024
США планируют задействовать все средства для Киева до конца срока Байдена
США намерены задействовать все выделенные на нужды Украины активы до конца срока администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:54
2024-11-08T00:54
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США намерены задействовать все выделенные на нужды Украины активы до конца срока администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Президент дал четко понять, что мы намерены задействовать все средства, которые выделил Конгресс на данные нужды, до конца срока его пребывания у власти", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Затрагивая вопрос о замороженных российских активах, представитель госдепа дал понять, что Вашингтон также "планирует задействовать их" до истечения срока полномочий администрации президента-демократа.
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в мире, сша, украина, джо байден, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
США планируют задействовать все средства для Киева до конца срока Байдена
Госдеп: вся финансовая помощь Киеву будет задействована до конца срока Байдена