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При атаке на Горловку погибли два сотрудника коммунального предприятия
При атаке на Горловку погибли два сотрудника коммунального предприятия - РИА Новости, 08.11.2024
При атаке на Горловку погибли два сотрудника коммунального предприятия
Два сотрудника коммунального предприятия погибли при исполнении служебного долга в поселке Озеряновка в Горловке из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:19
2024-11-08T11:19
2024-11-08T11:32
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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Два сотрудника коммунального предприятия погибли при исполнении служебного долга в поселке Озеряновка в Горловке из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по автомобилю в поселке Озеряновке погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий. Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что из-за удара беспилотника по автомобилю коммунальной службы в поселке Озеряновка ранен сотрудник энергоснабжающей организации.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При атаке на Горловку погибли два сотрудника коммунального предприятия
Мэр Приходько: при атаке дрона на автомобиль в Горловке погибли два человека