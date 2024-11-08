https://ria.ru/20241108/gorlovka-1982601422.html

В Горловке при ударе ВСУ ранило сотрудника энергоснабжающей организации

В Горловке при ударе ВСУ ранило сотрудника энергоснабжающей организации - РИА Новости, 08.11.2024

В Горловке при ударе ВСУ ранило сотрудника энергоснабжающей организации

Сотрудник энергоснабжающей организации ранен в Горловке, в ДНР из-за прицельного удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю, сообщил мэр этого города Иван... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:28

2024-11-08T10:28

2024-11-08T10:36

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудник энергоснабжающей организации ранен в Горловке, в ДНР из-за прицельного удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по автомобилю энергоснабжающей организации в поселке Озеряновке (Центрально-Городской район Горловки) ранен один из сотрудников", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 9.30 по указанному району Горловки нанес удар украинский беспилотник-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

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Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина, иван приходько