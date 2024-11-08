https://ria.ru/20241108/gibel-1982767614.html

При взрыве украинского суббоеприпаса в ДНР погибла женщина

При взрыве украинского суббоеприпаса в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 08.11.2024

При взрыве украинского суббоеприпаса в ДНР погибла женщина

Мирная жительница погибла, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР, сообщил РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:56

2024-11-08T21:56

2024-11-08T21:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в посёлке шахты им. Румянцева. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия