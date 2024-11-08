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Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве

Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве - РИА Новости, 08.11.2024

Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве

Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве; его участники обсудили роль народных художественных промыслов в формировании... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:05

2024-11-08T20:05

2024-11-08T20:18

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве; его участники обсудили роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей "Иволга" при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и при участии "Высшей школы народных искусств (Академия)", ООО "Торговый дом "Культура дома", а также АНО "Центр основ семьеведения и управления домом". Форум собрал представителей различных творческих объединений и мастеров народных промыслов. Участники уделили особое внимание важности сохранения и развития НХП, а также необходимости их популяризации. В рамках мероприятия прошла выставка народных художественных промыслов, где были представлены более 200 экспонатов. В частности, Жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино, а также знаменитые Клинские елочные игрушки, говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что Московская область является одним из лидеров по объему производства народных художественных промыслов в стране. В регионе работает 19 предприятий, на которых трудятся порядка 1,3 тысячи человек, а также три производителя по восьми направлениям НХП. Кроме того, в Подмосковье есть четыре профильных высших учебных заведения, где обучают мастеров. Для предприятий НХП в Московской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки: налоговые льготы, возмещение затрат на ЖКУ, аренду, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, различные гранты, субсидии и компенсация затрат на оборудование. Среди тем, которые еще обсудили в рамках форума, роль семейных ценностей в сохранении традиций и влияние искусственного интеллекта на культуру. Кроме того, участники смогли познакомиться с эксклюзивной коллекцией одежды, созданной выпускниками и модельерами "Высшей школы народных искусств (Академия)", которая была создана с использованием технологий народных художественных промыслов (вышивки и кружевоплетения), добавили в пресс-службе. Также в ходе мероприятия руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Почетный архивист России Елена Малышева и председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга", организатор форума Альфия Петрухина подписали меморандум о сотрудничестве. В завершение деловой программы состоялось провозглашение международной Ассоциации "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства". Эта организация призвана отстаивать интересы представителей народных художественных промыслов и продвигать предметы искусства художников, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241108/vrachi-1982562656.html

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московская область (подмосковье), россия, москва, елена малышева, союз женщин россии