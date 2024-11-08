Рейтинг@Mail.ru
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:05 08.11.2024 (обновлено: 20:18 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/forum-1982758111.html
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве - РИА Новости, 08.11.2024
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве; его участники обсудили роль народных художественных промыслов в формировании... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:05
2024-11-08T20:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
москва
елена малышева
союз женщин россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982759187_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_40741db276117ddb0574cab5fbe7a3cf.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве; его участники обсудили роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей "Иволга" при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и при участии "Высшей школы народных искусств (Академия)", ООО "Торговый дом "Культура дома", а также АНО "Центр основ семьеведения и управления домом". Форум собрал представителей различных творческих объединений и мастеров народных промыслов. Участники уделили особое внимание важности сохранения и развития НХП, а также необходимости их популяризации. В рамках мероприятия прошла выставка народных художественных промыслов, где были представлены более 200 экспонатов. В частности, Жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино, а также знаменитые Клинские елочные игрушки, говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что Московская область является одним из лидеров по объему производства народных художественных промыслов в стране. В регионе работает 19 предприятий, на которых трудятся порядка 1,3 тысячи человек, а также три производителя по восьми направлениям НХП. Кроме того, в Подмосковье есть четыре профильных высших учебных заведения, где обучают мастеров. Для предприятий НХП в Московской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки: налоговые льготы, возмещение затрат на ЖКУ, аренду, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, различные гранты, субсидии и компенсация затрат на оборудование. Среди тем, которые еще обсудили в рамках форума, роль семейных ценностей в сохранении традиций и влияние искусственного интеллекта на культуру. Кроме того, участники смогли познакомиться с эксклюзивной коллекцией одежды, созданной выпускниками и модельерами "Высшей школы народных искусств (Академия)", которая была создана с использованием технологий народных художественных промыслов (вышивки и кружевоплетения), добавили в пресс-службе. Также в ходе мероприятия руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Почетный архивист России Елена Малышева и председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга", организатор форума Альфия Петрухина подписали меморандум о сотрудничестве. В завершение деловой программы состоялось провозглашение международной Ассоциации "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства". Эта организация призвана отстаивать интересы представителей народных художественных промыслов и продвигать предметы искусства художников, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241108/vrachi-1982562656.html
https://ria.ru/20241106/troyka-1982229748.html
https://ria.ru/20241105/parki-1981930390.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982759187_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_65276317de491e6d951a5c64f5961bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, москва, елена малышева, союз женщин россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Елена Малышева, Союз женщин России

Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой форума "Культура Традиции Наследие"Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве
Первый Российский форум Культура Традиции Наследие завершился в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой форума "Культура Традиции Наследие"
Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый Российский форум "Культура Традиции Наследие" завершился в Москве; его участники обсудили роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей "Иволга" при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и при участии "Высшей школы народных искусств (Академия)", ООО "Торговый дом "Культура дома", а также АНО "Центр основ семьеведения и управления домом".
Врачи во время семинара - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Подмосковье дали старт VIII Съезду терапевтов и врачей региона
Вчера, 01:42
Форум собрал представителей различных творческих объединений и мастеров народных промыслов.
Участники уделили особое внимание важности сохранения и развития НХП, а также необходимости их популяризации.
В рамках мероприятия прошла выставка народных художественных промыслов, где были представлены более 200 экспонатов. В частности, Жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино, а также знаменитые Клинские елочные игрушки, говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Московская область является одним из лидеров по объему производства народных художественных промыслов в стране. В регионе работает 19 предприятий, на которых трудятся порядка 1,3 тысячи человек, а также три производителя по восьми направлениям НХП. Кроме того, в Подмосковье есть четыре профильных высших учебных заведения, где обучают мастеров.
Для предприятий НХП в Московской области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки: налоговые льготы, возмещение затрат на ЖКУ, аренду, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, различные гранты, субсидии и компенсация затрат на оборудование.
Среди тем, которые еще обсудили в рамках форума, роль семейных ценностей в сохранении традиций и влияние искусственного интеллекта на культуру.
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В музеях Подмосковья стартовала акция с картами "Тройка" с новым дизайном
6 ноября, 15:55
Кроме того, участники смогли познакомиться с эксклюзивной коллекцией одежды, созданной выпускниками и модельерами "Высшей школы народных искусств (Академия)", которая была создана с использованием технологий народных художественных промыслов (вышивки и кружевоплетения), добавили в пресс-службе.
Также в ходе мероприятия руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Почетный архивист России Елена Малышева и председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга", организатор форума Альфия Петрухина подписали меморандум о сотрудничестве.
В завершение деловой программы состоялось провозглашение международной Ассоциации "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства". Эта организация призвана отстаивать интересы представителей народных художественных промыслов и продвигать предметы искусства художников, заключили в пресс-службе.
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Более 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
5 ноября, 14:02
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваЕлена МалышеваСоюз женщин России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала