https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html
Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Югры достигло рекорда
Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Югры достигло рекорда - РИА Новости, 08.11.2024
Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Югры достигло рекорда
Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа достигло рекордных 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:31
2024-11-08T07:31
2024-11-08T12:04
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа достигло рекордных 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе финансирование жилищных программ достигло 6,1 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для муниципалитета. Такой объем финансирования позволит Сургутскому району улучшить жилищные условия более 1,2 тысячи семей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, более 5 миллиардов рублей из этой суммы направлены на расселение жителей из аварийных домов. "Изначально сумма была меньше, но в начале осени Сургутский район стал участником новой региональной адресной программы и получил дополнительно 3,8 млрд рублей. Личная поддержка губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа позволят муниципалитету всего по итогу года приобрести порядка 825 квартир в Федоровском, Барсово, Солнечном, Лянторе, и выплатить выкупную стоимость за 228 жилых помещений", - уточнил глава района. Он добавил, что еще 568 миллионов рублей, выделенных из муниципального, окружного и федерального бюджетов, власти района направили на реализацию фенольной программы, которая позволит получить новое жилье 102 семьям. Помимо этого, отметил Трубецкой, в 2023 году муниципалитет приобрел 46 квартир на улучшение жилищных условий участников СВО и членов их семей, 18 из них уже переданы новым владельцам.
https://ria.ru/20241107/sport-1982388359.html
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общество, жилье, сургутский район, солнечный, руслан кухарук
Общество, Жилье, Сургутский район, Солнечный, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский Автономный Округ
Финансирование жилищных программ в Сургутском районе Югры достигло рекорда
Сургутский район Югры получил рекордное финансирование жилищных программ