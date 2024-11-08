https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html

Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии

Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии - РИА Новости, 08.11.2024

Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии

Прокурор просит приговорить к реальному сроку педиатра Надежду Буянову по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в Тушинском районном РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:34

2024-11-08T16:34

2024-11-08T20:34

россия

москва

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к реальному сроку педиатра Надежду Буянову по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в Тушинском районном суде Москвы. "В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказали в инстанции.Также прокурор потребовал запретить подсудимой администрировать сайты в течение пяти лет после освобождения.Оглашение приговора назначено на 12 ноября.По версии следствия, на прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне специальной военной операции, врач заявила, что Вооруженные силы Украины действовали правомерно.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Буянова вину не признала.

https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html

https://ria.ru/20241105/publitsist-1981977351.html

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россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество