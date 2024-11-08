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Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии - РИА Новости, 08.11.2024
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16:34 08.11.2024 (обновлено: 20:34 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html
Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии
Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии - РИА Новости, 08.11.2024
Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии
Прокурор просит приговорить к реальному сроку педиатра Надежду Буянову по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в Тушинском районном РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:34
2024-11-08T20:34
россия
москва
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к реальному сроку педиатра Надежду Буянову по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в Тушинском районном суде Москвы. "В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказали в инстанции.Также прокурор потребовал запретить подсудимой администрировать сайты в течение пяти лет после освобождения.Оглашение приговора назначено на 12 ноября.По версии следствия, на прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне специальной военной операции, врач заявила, что Вооруженные силы Украины действовали правомерно.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Буянова вину не признала.
https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html
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россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии

Прокурор запросил 6 лет колонии педиатру Надежде Буяновой за фейки об армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к реальному сроку педиатра Надежду Буянову по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в Тушинском районном суде Москвы.
"В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказали в инстанции.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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7 ноября, 19:01
Также прокурор потребовал запретить подсудимой администрировать сайты в течение пяти лет после освобождения.
Оглашение приговора назначено на 12 ноября.
По версии следствия, на прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне специальной военной операции, врач заявила, что Вооруженные силы Украины действовали правомерно.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Буянова вину не признала.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Петербургский публицист получил условный срок за фейки о российской армии
5 ноября, 16:56
 
РоссияМоскваУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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