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Фестиваль "Сделано в России" пройдет в китайском Чэнду

Фестиваль "Сделано в России" пройдет в китайском Чэнду - РИА Новости, 08.11.2024

Фестиваль "Сделано в России" пройдет в китайском Чэнду

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), с 11 по 17 ноября представит жителям Чэнду, столицы РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:19

2024-11-08T16:19

2024-11-08T16:19

китай

чэнду

россия

алексей пиманов

российский экспортный центр (рэц)

союзмультфильм

рик

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), с 11 по 17 ноября представит жителям Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами российской продукции и погрузиться в богатую русскую культуру, сообщает центр."Сычуань - третья провинция Китая, принимающая этот масштабный фестиваль, который уже успел зарекомендовать себя как яркое событие, демонстрирующее разнообразие и высокое качество российских товаров. В этот раз фестиваль-ярмарка предложит местным жителям насыщенную культурно-развлекательную программу, которая призвана укрепить культурные связи между Россией и Китаем через погружение в мир русской культуры", - говорится в сообщении.Одним из центральных культурных событий станет показ под открытым небом новой российской романтической комедии "Водитель-олигарх" (2024 год) режиссера Алексея Пиманова. Эта искрометная история о молодом прожигателе жизни в исполнении актера Павла Прилучного обещает стать настоящим хитом фестиваля. Сюжет фильма, полный неожиданных поворотов и юмора, расскажет о любителе экзотических пари Тимуре Бабурине. Он внезапно становится наследником отцовского бизнеса, но попадает в ловушку партнера, согласившись на очередной спор, который станет для него судьбоносным.Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть самые известные современные мультсериалы "Союзмультфильма" - "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилинки". Все они демонстрируют широкую палитру анимационных техник и разные жанры, в которых работает киностудия в наши дни. Ценности этих анимационных сериалов понятны зрителям по всему миру, так "Чуч-Мяуч" вышел в КНР на 20 онлайн-платформах, в числе которых крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku. Также будет продемонстрирован популярный мультсериал "Фиксики" от ГК "Рики", который в 2025 году отметит свое 15-летие и 10 лет с момента выхода на телеэкраны в Китае.Помимо кинопоказа гостей ожидают увлекательные мастер-классы по росписи картин от талантливых художников из Москвы и Ульяновска. Участники смогут раскрыть свой творческий потенциал и создать собственные уникальные произведения искусства, вдохновленные русской культурой.Добавим, на фестивале-ярмарке "Сделано в России" будет представлена продукция более чем 130 российских производителей из более 30 регионов страны. Посетители смогут оценить высокое качество российской продукции, приняв участие в дегустационных мероприятиях, а также приобрести понравившиеся им кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, снеки, косметику, товары народного промысла и многое другое.Официальный партнер - Московский экспортный центр (МЭЦ).

https://ria.ru/20241107/po-1982516925.html

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китай

чэнду

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китай, чэнду, россия, алексей пиманов, российский экспортный центр (рэц), союзмультфильм, рик, экономика