УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16
УВД ВГА Харьковской области разоблачило трех членов экипажей F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.
"В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16", — говорится в сообщении.
© УВД ВГА Харьковской областиОлег Климов и Андрей Белокаменский
© УВД ВГА Харьковской области
Олег Климов и Андрей Белокаменский
УВД опубликовало эту информацию:
- подполковник Климов Олег Валерьевич — командир звена эскадрильи 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ;
- капитан Коляда Максим Михайлович — командир звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ;
- Белокаменский Андрей Анатольевич — старший техник обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы эскадрильи 204-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.
Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.
Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.
Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.