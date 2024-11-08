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УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16 - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 08.11.2024 (обновлено: 18:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/f-16-1982739737.html
УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16
УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16 - РИА Новости, 08.11.2024
УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16
Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:05
2024-11-08T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
f-16
россия
украина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале."В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16", — говорится в сообщении.УВД опубликовало эту информацию:Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html
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в мире, харьковская область, f-16, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, F-16, Россия, Украина
УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16

УВД ВГА Харьковской области разоблачило трех членов экипажей F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале.
"В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16", — говорится в сообщении.
© УВД ВГА Харьковской областиОлег Климов и Андрей Белокаменский
Олег Климов и Андрей Белокаменский - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© УВД ВГА Харьковской области
Олег Климов и Андрей Белокаменский
УВД опубликовало эту информацию:
  • подполковник Климов Олег Валерьевич — командир звена эскадрильи 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ;
  • капитан Коляда Максим Михайлович — командир звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ;
  • Белокаменский Андрей Анатольевич — старший техник обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы эскадрильи 204-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.
Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.
Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.
Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьF-16РоссияУкраина
 
 
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