https://ria.ru/20241108/f-16-1982739737.html

УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16

УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16 - РИА Новости, 08.11.2024

УВД ВГА Харьковской области раскрыло личности украинских летчиков F-16

Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:05

2024-11-08T18:05

2024-11-08T18:48

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стали известны имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16, сообщило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в Telegram-канале."В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16", — говорится в сообщении.УВД опубликовало эту информацию:Поставить Украине несколько десятков истребителей F-16 обещали Нидерланды и Дания, они уже передали часть машин ВСУ.Как подчеркивал Владимир Путин, поставка этих самолетов не изменит ситуацию на поле боя, их ждет такая же судьба, как и другую западную технику: Россия будет их уничтожать.Структуру Управления внутренних дел создали в апреле 2023 года на освобожденной части Харьковской области.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html

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в мире, харьковская область, f-16, россия, украина