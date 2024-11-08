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Американские истребители прибыли на Ближний Восток - РИА Новости, 08.11.2024
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12:28 08.11.2024 (обновлено: 14:43 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html
Американские истребители прибыли на Ближний Восток
Американские истребители прибыли на Ближний Восток - РИА Новости, 08.11.2024
Американские истребители прибыли на Ближний Восток
Американские истребители F-15E прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:28
2024-11-08T14:43
в мире
иран
ближний восток
сша
али хаменеи
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
f-15se
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские истребители F-15E прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. &quot;Сегодня истребители F-15E Strike Eagle ВВС США из 492-й эскадрильи с авиабазы британских ВВС Лейкенхит в Англии прибыли в зону ответственности Центрального командования США&quot;, — говорится в посте.На прошлой неделе Пентагон заявил, что дополнительно отправит на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Они должны появиться в регионе в ближайшие месяцы, пока ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. Израиль 26 октября нанес массированный удар по Ирану в ответ на атаку по израильской территории. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини пообещал после этого, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" ответ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, со своей стороны, заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на действия против Ирана и фронта сопротивления.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, ближний восток, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, f-15se, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Али Хаменеи, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, F-15SE, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Американские истребители прибыли на Ближний Восток

CENCTOM: американские истребители F-15E прибыли из Британии на Ближний Восток

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские истребители F-15E прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
«

"Сегодня истребители F-15E Strike Eagle ВВС США из 492-й эскадрильи с авиабазы британских ВВС Лейкенхит в Англии прибыли в зону ответственности Центрального командования США", — говорится в посте.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что дополнительно отправит на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Они должны появиться в регионе в ближайшие месяцы, пока ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию.
Израиль 26 октября нанес массированный удар по Ирану в ответ на атаку по израильской территории. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини пообещал после этого, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" ответ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, со своей стороны, заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на действия против Ирана и фронта сопротивления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИранБлижний ВостокСШААли ХаменеиВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАF-15SEОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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