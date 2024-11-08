https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html
Американские истребители прибыли на Ближний Восток
Американские истребители прибыли на Ближний Восток - РИА Новости, 08.11.2024
Американские истребители прибыли на Ближний Восток
Американские истребители F-15E прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:28
2024-11-08T12:28
2024-11-08T14:43
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские истребители F-15E прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. "Сегодня истребители F-15E Strike Eagle ВВС США из 492-й эскадрильи с авиабазы британских ВВС Лейкенхит в Англии прибыли в зону ответственности Центрального командования США", — говорится в посте.На прошлой неделе Пентагон заявил, что дополнительно отправит на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Они должны появиться в регионе в ближайшие месяцы, пока ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. Израиль 26 октября нанес массированный удар по Ирану в ответ на атаку по израильской территории. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини пообещал после этого, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" ответ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, со своей стороны, заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на действия против Ирана и фронта сопротивления.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, f-15se, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Али Хаменеи, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, F-15SE, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Американские истребители прибыли на Ближний Восток
CENCTOM: американские истребители F-15E прибыли из Британии на Ближний Восток