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Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 08.11.2024 (обновлено: 11:45 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html
Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США
Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США - РИА Новости, 08.11.2024
Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США
Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:45
2024-11-08T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
евросоюз
киев
украина
виктор орбан
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 8 ноя — РИА Новости. Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации", — сказал политик.Он пояснил, что победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.Орбан напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь пришло время "срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".Победивший на выборах в США Трамп неоднократно критиковал подход Америки к украинскому конфликту. Владимира Зеленского на своих митингах он назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.Американский политик заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. По его словам, он готов разрешить ситуацию за один день еще до своей инаугурации.В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта назвали "некоторого рода преувеличением". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано делать выводы о политике Трампа по украинскому вопросу. При этом он отметил, что в Москве помнят слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация президента пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html
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в мире, сша, евросоюз, киев, украина, виктор орбан, дональд трамп, венгрия, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Евросоюз, Киев, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Венгрия, Выборы президента США — 2024
Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США

Орбан: в ЕС растет число перестраивающихся на мирное урегулирование на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 ноя — РИА Новости. Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации", — сказал политик.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
7 ноября, 08:31
Он пояснил, что победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.
Орбан напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь пришло время "срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".
Победивший на выборах в США Трамп неоднократно критиковал подход Америки к украинскому конфликту. Владимира Зеленского на своих митингах он назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Американский политик заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. По его словам, он готов разрешить ситуацию за один день еще до своей инаугурации.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине, пишут СМИ
7 ноября, 18:36
В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта назвали "некоторого рода преувеличением". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано делать выводы о политике Трампа по украинскому вопросу. При этом он отметил, что в Москве помнят слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация президента пройдет 20 января.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвросоюзКиевУкраинаВиктор ОрбанДональд ТрампВенгрияВыборы президента США — 2024
 
 
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