https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html

Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США

Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США - РИА Новости, 08.11.2024

Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США

Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:45

2024-11-08T10:45

2024-11-08T11:45

специальная военная операция на украине

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украина

виктор орбан

дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 8 ноя — РИА Новости. Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации", — сказал политик.Он пояснил, что победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.Орбан напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь пришло время "срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".Победивший на выборах в США Трамп неоднократно критиковал подход Америки к украинскому конфликту. Владимира Зеленского на своих митингах он назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.Американский политик заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. По его словам, он готов разрешить ситуацию за один день еще до своей инаугурации.В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта назвали "некоторого рода преувеличением". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано делать выводы о политике Трампа по украинскому вопросу. При этом он отметил, что в Москве помнят слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация президента пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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