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ЕС принял декларацию о европейской конкурентоспособности - РИА Новости, 08.11.2024
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20:38 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/es-1982760707.html
ЕС принял декларацию о европейской конкурентоспособности
ЕС принял декларацию о европейской конкурентоспособности - РИА Новости, 08.11.2024
ЕС принял декларацию о европейской конкурентоспособности
Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Будапеште приняли соглашение о европейской конкурентоспособности, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:38
2024-11-08T20:38
европа
будапешт
венгрия
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Будапеште приняли соглашение о европейской конкурентоспособности, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан. "Целью венгерского председательства было создать соглашение о конкурентоспособности, Будапештскую декларацию, и после долгих месяцев работы этого удалось достичь", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште. По его словам, документ устанавливает, что в ближайшие пять лет конкурентоспособность будет в центре внимания и работы стран ЕС. "За последние 20 лет экономический рост Европы был ниже, чем китайский и американский, доля ЕС в мировой торговле сокращается", - отметил Орбан. Он привел несколько пунктов декларации: сокращение бюрократических процедур к середине 2025 года, срочные действия по снижению цен на энергию, реальная промышленная политика, планы к 2030 году направлять по 3,5% ВВП на развитие исследований, полная реализация союза рынков капитала, создание базы оборонной промышленности Европы. Орбан подчеркнул, что "все говорили, что соглашение о конкурентоспособности невозможно принять" из-за разногласий между странами-членами, однако это оказалось не так сложно, поскольку "это не идеологическая, а очень прагматичная вещь". Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растёт число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
https://ria.ru/20241103/plan-1981697837.html
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европа, будапешт, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире
Европа, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
ЕС принял декларацию о европейской конкурентоспособности

Орбан: лидеры стран ЕС приняли декларацию о европейской конкурентоспособности

© AP Photo / Emrah GurelФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Будапеште приняли соглашение о европейской конкурентоспособности, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан.
"Целью венгерского председательства было создать соглашение о конкурентоспособности, Будапештскую декларацию, и после долгих месяцев работы этого удалось достичь", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште.
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По его словам, документ устанавливает, что в ближайшие пять лет конкурентоспособность будет в центре внимания и работы стран ЕС.
"За последние 20 лет экономический рост Европы был ниже, чем китайский и американский, доля ЕС в мировой торговле сокращается", - отметил Орбан.
Он привел несколько пунктов декларации: сокращение бюрократических процедур к середине 2025 года, срочные действия по снижению цен на энергию, реальная промышленная политика, планы к 2030 году направлять по 3,5% ВВП на развитие исследований, полная реализация союза рынков капитала, создание базы оборонной промышленности Европы.
Орбан подчеркнул, что "все говорили, что соглашение о конкурентоспособности невозможно принять" из-за разногласий между странами-членами, однако это оказалось не так сложно, поскольку "это не идеологическая, а очень прагматичная вещь".
Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растёт число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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