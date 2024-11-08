https://ria.ru/20241108/energodar-1982733249.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 08.11.2024

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:31

2024-11-08T17:31

2024-11-08T17:31

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию ударов. На данный момент зафиксировано не менее трёх прилётов", - написал Рогов в Telegram-канале. Он добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. В администрации города, в свою очередь, сообщили о перебоях с электричеством. "Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались II, III, частично IV, V, VII микрорайоны города", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что специалисты приступят к ремонтным работам, как только позволит обстановка. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241106/rogov-1982199131.html

https://ria.ru/20241107/energodar-1982383526.html

россия

запорожская область

энергодар

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россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины