Украинские войска обстреляли Энергодар
Рогов: ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию ударов. На данный момент зафиксировано не менее трёх прилётов", - написал Рогов в Telegram-канале.
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара
6 ноября, 14:22
Он добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
В администрации города, в свою очередь, сообщили о перебоях с электричеством.
"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались II, III, частично IV, V, VII микрорайоны города", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что специалисты приступят к ремонтным работам, как только позволит обстановка.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.