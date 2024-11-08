https://ria.ru/20241108/ekspert-1982565775.html

Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США

Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США

США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:33

2024-11-08T02:33

2024-11-08T02:33

цены на нефть

сша

россия

москва

владимир путин

андрей быстрицкий

дональд трамп

международный дискуссионный клуб "валдай"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg

СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что американцы будут действовать, выразил мнение председатель Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. "Я уверен, что услышат, я не могу описать всей формы реакции, какие будут у американцев, думаю, что реакция будет в независимости от того, что было сказано, потому что изначально из заявления Трампа было о том, что он собирался этим заниматься", - сказал Быстрицкий журналистам на полях 21-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Поэтому, исходя из предыдущего высказывания, можно уверенно предположить, что контакты будут, и они будут действовать, и в этом смысле протянутая рука переговоров является важным жестом", - считает он.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982539285.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, россия, москва, владимир путин, андрей быстрицкий, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"