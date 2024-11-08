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Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США - РИА Новости, 08.11.2024
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02:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ekspert-1982565775.html
Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США
Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США
США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:33
2024-11-08T02:33
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что американцы будут действовать, выразил мнение председатель Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. "Я уверен, что услышат, я не могу описать всей формы реакции, какие будут у американцев, думаю, что реакция будет в независимости от того, что было сказано, потому что изначально из заявления Трампа было о том, что он собирался этим заниматься", - сказал Быстрицкий журналистам на полях 21-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Поэтому, исходя из предыдущего высказывания, можно уверенно предположить, что контакты будут, и они будут действовать, и в этом смысле протянутая рука переговоров является важным жестом", - считает он.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html
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цены на нефть, сша, россия, москва, владимир путин, андрей быстрицкий, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
Цены на нефть, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Быстрицкий, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США

Эксперт Быстрицкий: США услышат сигналы о готовности к контактам с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" . Архивное фото
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что американцы будут действовать, выразил мнение председатель Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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"Я уверен, что услышат, я не могу описать всей формы реакции, какие будут у американцев, думаю, что реакция будет в независимости от того, что было сказано, потому что изначально из заявления Трампа было о том, что он собирался этим заниматься", - сказал Быстрицкий журналистам на полях 21-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Поэтому, исходя из предыдущего высказывания, можно уверенно предположить, что контакты будут, и они будут действовать, и в этом смысле протянутая рука переговоров является важным жестом", - считает он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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