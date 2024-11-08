Эксперт прокомментировал слова Путина о готовности к контактам с США
Эксперт Быстрицкий: США услышат сигналы о готовности к контактам с Россией
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" . Архивное фото
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. США услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе сессии "Валдая", можно предположить, что американцы будут действовать, выразил мнение председатель Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
"Я уверен, что услышат, я не могу описать всей формы реакции, какие будут у американцев, думаю, что реакция будет в независимости от того, что было сказано, потому что изначально из заявления Трампа было о том, что он собирался этим заниматься", - сказал Быстрицкий журналистам на полях 21-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Поэтому, исходя из предыдущего высказывания, можно уверенно предположить, что контакты будут, и они будут действовать, и в этом смысле протянутая рука переговоров является важным жестом", - считает он.