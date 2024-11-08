Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели шесть инженерных сооружений
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С января текущего года на территории Новой Москвы подошло к концу строительство шести объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Минувшим летом было завершено возведение ливневых очистных сооружений на территории городского вокзала Корниловская, возле строящейся одноименной станции метро. Также появилась плотина на реке Десне в Щербинке. Два объекта построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что остальные четыре объекта возвели за внебюджетные средства. Данные инженерные комплексы будут обслуживать жилую застройку.
Кроме того, ливневые очистные сооружения ввели в эксплуатацию в районе метро "Корниловская", добавляется в пресс-релизе. Всего застроили 1,4 тысячи квадратных метров. Это позволит не допустить подтопляемости территорий.
В свою очередь глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что на реке Десне построили плотину. Она обеспечивает работу водохранилища вблизи поселка Фабрики имени 1 Мая и паводковую безопасность домов жителей юго-западной части Щербинки.
Также два очистных сооружения возвели в Краснопахорском районе на территории поселка Шишкин Лес. Помимо этого, инвесторы закончили реконструкционные работы канализационной насосной станции. Она находится в деревне Александрово.