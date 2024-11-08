https://ria.ru/20241108/efimov-1982705197.html

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели шесть инженерных сооружений

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели шесть инженерных сооружений - РИА Новости, 08.11.2024

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели шесть инженерных сооружений

С января текущего года на территории Новой Москвы подошло к концу строительство шести объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:04

2024-11-08T16:04

2024-11-08T16:04

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

новая москва

щербинка

владимир жидкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С января текущего года на территории Новой Москвы подошло к концу строительство шести объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Минувшим летом было завершено возведение ливневых очистных сооружений на территории городского вокзала Корниловская, возле строящейся одноименной станции метро. Также появилась плотина на реке Десне в Щербинке. Два объекта построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что остальные четыре объекта возвели за внебюджетные средства. Данные инженерные комплексы будут обслуживать жилую застройку.Кроме того, ливневые очистные сооружения ввели в эксплуатацию в районе метро "Корниловская", добавляется в пресс-релизе. Всего застроили 1,4 тысячи квадратных метров. Это позволит не допустить подтопляемости территорий.В свою очередь глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что на реке Десне построили плотину. Она обеспечивает работу водохранилища вблизи поселка Фабрики имени 1 Мая и паводковую безопасность домов жителей юго-западной части Щербинки.Также два очистных сооружения возвели в Краснопахорском районе на территории поселка Шишкин Лес. Помимо этого, инвесторы закончили реконструкционные работы канализационной насосной станции. Она находится в деревне Александрово.

https://ria.ru/20241108/efimov-1982704568.html

https://ria.ru/20241108/efimov-1982522886.html

москва

новая москва

щербинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , новая москва, щербинка, владимир жидкин