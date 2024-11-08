Ефимов: жилой квартал появится в районе Аэропорт по программе КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал для программы реновации, инвестиции в реорганизацию участка площадью 0,6 гектара оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проекту на неэффективно используемом участке площадью 0,6 гектара запланировано строительство современного жилья для программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 миллиона рублей. Благодаря реорганизации участка будет создано почти 70 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, предназначенный к редевелопменту участок находится рядом с метро "Аэропорт". Сейчас его занимают устаревшие объекты, вместо которых планируется построить почти 18 тысяч квадратных метров жилья. По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новые квартиры смогут въехать примерно 350 человек.
Первые этажи жилого комплекса займут магазины, кафе и рестораны, бытовые сервисы. Близлежащую территорию благоустроят, откроют детские и спортплощадки, проложат новые дороги, добавил департамента городского имущества Максим Гаман.