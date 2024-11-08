В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом на вечеринке
© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом, которая якобы запланирована на вечеринке в его резиденции.
Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством.
Глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.
"Сегодня не будет вылета, это неправда", - сказал он. В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что внешнеполитическое ведомство "не комментирует действия президента".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.