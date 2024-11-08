https://ria.ru/20241108/duda-1982774234.html

В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом

В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом - РИА Новости, 08.11.2024

В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T23:44

2024-11-08T23:44

2024-11-08T23:45

в мире

сша

польша

флорида

дональд трамп

анджей дуда

виктор орбан

gazeta wyborcza

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом, которая якобы запланирована на вечеринке в его резиденции. Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством. Глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу. "Сегодня не будет вылета, это неправда", - сказал он. В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что внешнеполитическое ведомство "не комментирует действия президента". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/polsha-1982766528.html

https://ria.ru/20241108/polsha-1982627921.html

сша

польша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, польша, флорида, дональд трамп, анджей дуда, виктор орбан, gazeta wyborcza, nbc, выборы президента сша — 2024