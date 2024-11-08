Рейтинг@Mail.ru
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 08.11.2024 (обновлено: 23:45 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/duda-1982774234.html
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом - РИА Новости, 08.11.2024
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом
Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T23:44
2024-11-08T23:45
в мире
сша
польша
флорида
дональд трамп
анджей дуда
виктор орбан
gazeta wyborcza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом, которая якобы запланирована на вечеринке в его резиденции. Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством. Глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу. "Сегодня не будет вылета, это неправда", - сказал он. В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что внешнеполитическое ведомство "не комментирует действия президента". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/polsha-1982766528.html
https://ria.ru/20241108/polsha-1982627921.html
сша
польша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, флорида, дональд трамп, анджей дуда, виктор орбан, gazeta wyborcza, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Польша, Флорида, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Виктор Орбан, Gazeta Wyborcza, NBC, Выборы президента США — 2024
В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом

В канцелярии Дуды опровергли информацию о его встрече с Трампом на вечеринке

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла данные СМИ о том, что тот сегодня вылетает на встречу с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом, которая якобы запланирована на вечеринке в его резиденции.
Ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что в пятницу вечером Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там также якобы должен был присутствовать президент Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что президент Польши не консультировался по вопросам своей поездки в США с правительством.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Министр обороны Польши прокомментировал планы Трампа по Украине
Вчера, 21:38
Глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк, которого цитирует агентство РАР, опроверг информацию о том, что Дуда вылетает в США в пятницу.
"Сегодня не будет вылета, это неправда", - сказал он. В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что внешнеполитическое ведомство "не комментирует действия президента".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Премьер Польши открестился от слов о связях Трампа с Россией
Вчера, 12:15
 
В миреСШАПольшаФлоридаДональд ТрампАнджей ДудаВиктор ОрбанGazeta WyborczaNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала