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На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 08.11.2024
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15:48 08.11.2024 (обновлено: 15:54 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/dtp-1982699403.html
На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие
На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 08.11.2024
На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области в пятницу, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:48
2024-11-08T15:54
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области в пятницу, сообщило МЧС РФ. По данным МЧС, на 1628-м километре трассы М-5 в Челябинской области столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. ГАИ региона поясняет, что ДТП произошло на территории Усть-Катавского округа. "Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали 9 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. Для объезда места ДТП организовано реверсивное движение, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
челябинская область
россия
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие

В Челябинской области 2 человека погибли в ДТП с 4 машинами на трассе М-5

© Фото : МЧС России/TelegramДТП на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области
ДТП на трассе М-5 Урал в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
ДТП на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области в пятницу, сообщило МЧС РФ.
По данным МЧС, на 1628-м километре трассы М-5 в Челябинской области столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. ГАИ региона поясняет, что ДТП произошло на территории Усть-Катавского округа.
"Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали 9 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
Для объезда места ДТП организовано реверсивное движение, отмечается в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
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