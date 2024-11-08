https://ria.ru/20241108/dtp-1982699403.html

На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие

На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 08.11.2024

На Урале три грузовика и легковушка столкнулись на трассе, есть погибшие

Два человека погибли при столкновении трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области в пятницу, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:48

2024-11-08T15:48

2024-11-08T15:54

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 в Челябинской области в пятницу, сообщило МЧС РФ. По данным МЧС, на 1628-м километре трассы М-5 в Челябинской области столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. ГАИ региона поясняет, что ДТП произошло на территории Усть-Катавского округа. "Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали 9 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства. Для объезда места ДТП организовано реверсивное движение, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

челябинская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф