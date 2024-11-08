https://ria.ru/20241108/dtp-1982588080.html
В Кузбассе перекрыли движение на трассе "Сибирь" из-за крупной аварии
В Кузбассе перекрыли движение на трассе "Сибирь" из-за крупной аварии - РИА Новости, 08.11.2024
В Кузбассе перекрыли движение на трассе "Сибирь" из-за крупной аварии
Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе со 157 по 218 километр перекрыто из-за массовой аварии, сообщает Сибуправтодор. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:13
2024-11-08T09:13
2024-11-08T14:03
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе со 157 по 218 километр перекрыто из-за массовой аварии, сообщает Сибуправтодор."На участке Р-255 "Сибирь" км 157 - км 218 перекрыто движение для всех видов транспорта. Маршрут объезда - по дороге местного значения через н.п. Зарубино и Юрга", – говорится в сообщении.Как отметили в Госавтоинспекции региона, на данном участке в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись несколько автомобилей, в результате аварии пострадавших нет.На месте происшествия выставлены дополнительные экипажи ДПС, которые направляют транспорт для объезда места происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе перекрыли движение на трассе "Сибирь" из-за крупной аварии
На трассе "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса столкнулись несколько машин