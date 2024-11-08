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В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2024
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08:10 08.11.2024 (обновлено: 09:08 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/dtp-1982580899.html
В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2024
В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Десять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с опорой камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц Малыгина и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:10
2024-11-08T09:08
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с опорой камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени, сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области. "Около 6:00 (местное время) автобус "ПАЗ", следующий по маршруту №6, въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В "маршрутке" находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу", - указано в сообщении. Все пострадавшие - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. Диагнозы четырех человек, это женщины в возрасте от 22 до 63 лет, уже известны - у них ушибы и другие травмы. Сообщается, что водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20240320/dtp-1934397193.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, ГИБДД МВД РФ
В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Тюмени десять человек пострадали в ДТП с автобусом, въехавшим в столб

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса в Тюмени
Место ДТП с участием автобуса в Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса в Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с опорой камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени, сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области.
"Около 6:00 (местное время) автобус "ПАЗ", следующий по маршруту №6, въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В "маршрутке" находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу", - указано в сообщении.
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Все пострадавшие - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. Диагнозы четырех человек, это женщины в возрасте от 22 до 63 лет, уже известны - у них ушибы и другие травмы.
Сообщается, что водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
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