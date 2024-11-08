https://ria.ru/20241108/doma-1982579641.html

В Москве отремонтировали 47 домов, в которых жили ученые

В Москве отремонтировали 47 домов, в которых жили ученые - РИА Новости, 08.11.2024

В Москве отремонтировали 47 домов, в которых жили ученые

В столице отремонтировали 47 домов, в которых жили ученые, еще три здания в этом году приведут в порядок, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:44

2024-11-08T07:44

2024-11-08T07:44

общество

москва

гагаринский район

капремонт в москве

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В столице отремонтировали 47 домов, в которых жили ученые, еще три здания в этом году приведут в порядок, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2015 году в столице привели в порядок 47 домов, в которых жили выдающиеся ученые. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в этом году еще трем таким домам вернут былой облик", - говорится в сообщении. В Гагаринском районе завершается обновление дома 11 на улице Косыгина. В 16-этажном здании, построенном в 1966 году по типовому проекту, жил ученый в области разработки нефтяных и газовых месторождений Михаил Сургучев. Специалисты уже привели в порядок фасад, кровлю и заменили магистрали внутренних инженерных систем. Сейчас в доме ремонтируют подвал. Кроме того, в этом же районе проходят работы в доме 52 на Ленинском проспекте. Здесь жили ученый-эпидемиолог Бениямин Черкасский и физик Евгений Фейнберг. В здании ремонтируют фасад, крышу, подвал и меняют инженерные системы. Сейчас в доме осталось завершить ремонт штукатурного покрытия цоколя и навесить новые водосточные трубы. "На северо-востоке столицы приведут в порядок дом 118 на проспекте Мира, где жил ученый в области аэродинамики и летательных аппаратов Владимир Струминский... Завершив основные работы, специалисты установили новые стеклопакеты в подъездах, восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входные группы, а также заменили магистрали водоотведения. Сейчас в доме ведется ремонт подвала", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241023/apartamenty-1979574531.html

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москва

гагаринский район

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общество, москва, гагаринский район, капремонт в москве