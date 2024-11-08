https://ria.ru/20241108/dnr-1982608680.html

В ДНР прошла еще одна встреча родственников с пленными ВСУ

В ДНР прошла еще одна встреча родственников с пленными ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

В ДНР прошла еще одна встреча родственников с пленными ВСУ

В ДНР прошла вторая за неделю встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:59

2024-11-08T10:59

2024-11-08T10:59

в мире

донецкая народная республика

дарья морозова

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. В ДНР прошла вторая за неделю встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "За эту неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками… которые являются очень важным символом семьи, люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке", - сказала собеседник агентства. Также она выразила благодарность за помощь в организации встречи омбудсмену ДНР Дарье Морозовой.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980400348.html

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2024

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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины