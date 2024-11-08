https://ria.ru/20241108/demeshin-1982603838.html

Демешин: в Хабаровском крае создан научно-технический центр БПЛА

Демешин: в Хабаровском крае создан научно-технический центр БПЛА - РИА Новости, 08.11.2024

Демешин: в Хабаровском крае создан научно-технический центр БПЛА

В Хабаровском крае создан научно-технический центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:42

2024-11-08T10:42

2024-11-08T10:42

хабаровский край

дмитрий демешин

андрей гурулев

госдума рф

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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае создан научно-технический центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "В нашем регионе по моему поручению создана АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края". В её составе - Научно-технический центр. У нас налажен выпуск дронов, дополнительно создано собственное производство роботизированных тележек. Всё это - в помощь бойцам на СВО", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что все эти актуальные в нынешних условиях направления работы он обсудил с депутатом Госдумы, членом думского комитета по обороне Андреем Гурулёвым. "Андрей Викторович отметил, что Хабаровский край вносит весомый вклад в нашу общую Победу, и то, что мы делаем - дорогого стоит. А мы - это не правительство региона, а мы - все вместе", - добавил губернатор. Демешин напомнил, что в крае есть целый спектр различных мер поддержки участников СВО, их родных, ветеранов спецоперации. Всего их - 35, уточняет правительство региона. На эти цели направлено около 4 миллиардов рублей. Около 28 тысяч человек получают всю необходимую помощь и содействие в решении возникающих вопросов. Кроме того, в регионе активно работает филиал госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", где можно получить комплексную реабилитационную, медико-социальную, психологическую, консультационную помощи. Всего на территории края работают 13 отделений филиала. По словам главы региона, на постоянной основе в крае ведется работа по сбору гуманитарной помощи. Всего за период проведения Общероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе на территории края собрано более 157 тонн и направлено свыше 140 тонн гуманитарной помощи в зону проведения СВО.

https://ria.ru/20241108/grant-1982596509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий демешин, андрей гурулев, госдума рф