https://ria.ru/20241108/delo--1982677865.html

СК завел дело после сообщений о грубом обращении с ребенком в Самаре

СК завел дело после сообщений о грубом обращении с ребенком в Самаре - РИА Новости, 08.11.2024

СК завел дело после сообщений о грубом обращении с ребенком в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело об истязании после сообщений в соцсетях о грубом отношении воспитателя к ребенку в одном из детских садов в Самаре,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:12

2024-11-08T15:12

2024-11-08T15:12

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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании после сообщений в соцсетях о грубом отношении воспитателя к ребенку в одном из детских садов в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, на котором воспитатель грубо укладывает ребенка на дневной сон. В подписи к видео указано, что инцидент произошел в одном из детских садов в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре. По факту инцидента областные прокуратура и СК провели проверку. В городском департаменте образования сообщили, что указанный сотрудник работал в садике менее года, после служебной проверки женщина была уволена. За отсутствие надлежащего контроля к заведующему детского сада также применят меры дисциплинарного воздействия. "Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении СУСК России.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

https://ria.ru/20241018/konduktor-1978743985.html

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самарская область

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самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), общество