https://ria.ru/20241108/debosh-1982635007.html

Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра

Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра - РИА Новости, 08.11.2024

Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра

Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:44

2024-11-08T12:44

2024-11-08T12:49

происшествия

сургут

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла полицейских в аэропорту Сургута, дебоширка задержана, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале. "Ранее неоднократно привлеченная к уголовной и административной ответственности жительница города Лянтор ХМАО-Югры при следовании из Москвы в Сургут нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери. А по прибытии моих коллег из линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута УТ МВД России по Уральскому федеральному округу начала оскорблять и их. Полицейские задержали дебоширку", - написала Волк. По её словам, медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в нетрезвом состоянии. В отношении нее полицейские составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных лиц. "Следственными органами будет принято процессуальное решение по факту противоправных действий фигурантки в отношении сотрудников полиции", - заключила Волк.

https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)