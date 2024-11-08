Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра
Пьяная женщина устроила скандал при ребенка на борту самолета Москва — Югра
© Ирина Волк/TelegramЖительница города Лянтор ХМАО-Югры нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери
Жительница города Лянтор ХМАО-Югры нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла полицейских в аэропорту Сургута, дебоширка задержана, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
"Ранее неоднократно привлеченная к уголовной и административной ответственности жительница города Лянтор ХМАО-Югры при следовании из Москвы в Сургут нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери. А по прибытии моих коллег из линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута УТ МВД России по Уральскому федеральному округу начала оскорблять и их. Полицейские задержали дебоширку", - написала Волк.
По её словам, медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в нетрезвом состоянии. В отношении нее полицейские составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных лиц.
"Следственными органами будет принято процессуальное решение по факту противоправных действий фигурантки в отношении сотрудников полиции", - заключила Волк.
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
26 сентября, 17:38