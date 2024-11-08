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Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра - РИА Новости, 08.11.2024
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12:44 08.11.2024 (обновлено: 12:49 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/debosh-1982635007.html
Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра
Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра - РИА Новости, 08.11.2024
Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра
Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:44
2024-11-08T12:49
происшествия
сургут
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла полицейских в аэропорту Сургута, дебоширка задержана, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале. "Ранее неоднократно привлеченная к уголовной и административной ответственности жительница города Лянтор ХМАО-Югры при следовании из Москвы в Сургут нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери. А по прибытии моих коллег из линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута УТ МВД России по Уральскому федеральному округу начала оскорблять и их. Полицейские задержали дебоширку", - написала Волк. По её словам, медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в нетрезвом состоянии. В отношении нее полицейские составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных лиц. "Следственными органами будет принято процессуальное решение по факту противоправных действий фигурантки в отношении сотрудников полиции", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
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происшествия, сургут, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сургут, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета Москва — Югра

Пьяная женщина устроила скандал при ребенка на борту самолета Москва — Югра

© Ирина Волк/TelegramЖительница города Лянтор ХМАО-Югры нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери
Жительница города Лянтор ХМАО-Югры нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Ирина Волк/Telegram
Жительница города Лянтор ХМАО-Югры нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пьяная женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности, устроила скандал в самолете при ребёнке, после чего оскорбляла полицейских в аэропорту Сургута, дебоширка задержана, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
"Ранее неоднократно привлеченная к уголовной и административной ответственности жительница города Лянтор ХМАО-Югры при следовании из Москвы в Сургут нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери. А по прибытии моих коллег из линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута УТ МВД России по Уральскому федеральному округу начала оскорблять и их. Полицейские задержали дебоширку", - написала Волк.
По её словам, медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в нетрезвом состоянии. В отношении нее полицейские составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных лиц.
"Следственными органами будет принято процессуальное решение по факту противоправных действий фигурантки в отношении сотрудников полиции", - заключила Волк.
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ПроисшествияСургутМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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