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В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей - РИА Новости, 08.11.2024
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22:29 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей - РИА Новости, 08.11.2024
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей
Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии блокировали один из главных... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:29
2024-11-08T22:29
александр вучич
милош вучевич
белград (город)
дунай (река)
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии блокировали один из главных мостов города с требованием отставок руководства страны, передает портал оппозиционного издания Danas. Участники акции ранее в соцсетях призвали сторонников собраться на одном из крупнейших в городе Варадинском мосту через Дунай в 18.00 (20.00 мск) и блокировать движение до полуночи. Протестующие принесли с собой транспаранты с обвинениями в адрес властей и красную краску, как символическую кровь, которой изрисовали мост. Движение транспорта по нему было перекрыто, полиция не вмешивалась. "Граждане настаивают, чтобы в отставку подали и премьер (экс-мэр Нови-Сада – ред.) Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала", - передает портал, который разместил видео протеста. Акция проходит мирно. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Президент Александр Вучич ранее заявлял, что массовый протест в Белграде будет назначен на 11 ноября и его участники попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.
https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html
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александр вучич, милош вучевич, белград (город), дунай (река), сербия, в мире
Александр Вучич, Милош Вучевич, Белград (город), Дунай (река), Сербия, В мире
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей

Danas: в Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПротестующие в Нови-Саде
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Протестующие в Нови-Саде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии блокировали один из главных мостов города с требованием отставок руководства страны, передает портал оппозиционного издания Danas.
Участники акции ранее в соцсетях призвали сторонников собраться на одном из крупнейших в городе Варадинском мосту через Дунай в 18.00 (20.00 мск) и блокировать движение до полуночи. Протестующие принесли с собой транспаранты с обвинениями в адрес властей и красную краску, как символическую кровь, которой изрисовали мост. Движение транспорта по нему было перекрыто, полиция не вмешивалась.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием
6 ноября, 00:57
"Граждане настаивают, чтобы в отставку подали и премьер (экс-мэр Нови-Сада – ред.) Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала", - передает портал, который разместил видео протеста. Акция проходит мирно.
Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек.
Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане.
Президент Александр Вучич ранее заявлял, что массовый протест в Белграде будет назначен на 11 ноября и его участники попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.
На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Сербии заявили, что беспорядки устраивают подосланные элементы
6 ноября, 00:01
 
Александр ВучичМилош ВучевичБелград (город)Дунай (река)СербияВ мире
 
 
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