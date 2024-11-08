https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей

В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей - РИА Новости, 08.11.2024

В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей

Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии блокировали один из главных... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:29

2024-11-08T22:29

2024-11-08T22:29

александр вучич

милош вучевич

белград (город)

дунай (река)

сербия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982057141_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9356683fa72669605583b67c6ee264.jpg

БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии блокировали один из главных мостов города с требованием отставок руководства страны, передает портал оппозиционного издания Danas. Участники акции ранее в соцсетях призвали сторонников собраться на одном из крупнейших в городе Варадинском мосту через Дунай в 18.00 (20.00 мск) и блокировать движение до полуночи. Протестующие принесли с собой транспаранты с обвинениями в адрес властей и красную краску, как символическую кровь, которой изрисовали мост. Движение транспорта по нему было перекрыто, полиция не вмешивалась. "Граждане настаивают, чтобы в отставку подали и премьер (экс-мэр Нови-Сада – ред.) Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала", - передает портал, который разместил видео протеста. Акция проходит мирно. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Президент Александр Вучич ранее заявлял, что массовый протест в Белграде будет назначен на 11 ноября и его участники попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html

https://ria.ru/20241106/serbija-1982053885.html

белград (город)

дунай (река)

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вучич, милош вучевич, белград (город), дунай (река), сербия, в мире