https://ria.ru/20241108/dagestan-1982626785.html
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 08.11.2024
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток
Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:09
2024-11-08T12:09
2024-11-08T13:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей."Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982641774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9769910dac4dd32d8efc4581f51c7c22.jpg
Обыск у экс-замминистра образования и науки Дагестана
Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2024-11-08T12:09
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток
СК: экс-замминистра образования Дагестана заподозрили во взятках на 60 млн руб
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей.
"Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.