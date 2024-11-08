https://ria.ru/20241108/dagestan-1982626785.html

В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток

В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 08.11.2024

В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток

Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:09

2024-11-08T12:09

2024-11-08T13:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

су ск по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей."Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск у экс-замминистра образования и науки Дагестана Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. 2024-11-08T12:09 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, су ск по республике дагестан