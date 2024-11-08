Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 08.11.2024 (обновлено: 13:20 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/dagestan-1982626785.html
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 08.11.2024
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток
Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:09
2024-11-08T13:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
су ск по республике дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982641774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae04ed792bc39f6f8b115ed09f637741.jpg
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей."Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обыск у экс-замминистра образования и науки Дагестана
Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2024-11-08T12:09
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982641774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9769910dac4dd32d8efc4581f51c7c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
В Дагестане задержали бывшего замминистра по подозрению в получении взяток

СК: экс-замминистра образования Дагестана заподозрили во взятках на 60 млн руб

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей.
"Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.
Мэр Избербаша Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
1 октября, 10:41
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала