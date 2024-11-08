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Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - РИА Новости, 08.11.2024
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20:13 08.11.2024 (обновлено: 20:41 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982758777.html
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - РИА Новости, 08.11.2024
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:13
2024-11-08T20:41
россия
куба
в мире
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
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ГАВАНА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Зампред Правительства России находится с официальным визитом на Кубе."По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", — сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом.
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россия, куба, в мире, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Россия, Куба, В мире, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива

Чернышенко: РФ готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизтоплива на $60 млн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВизит вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко на Кубу
Визит вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко на Кубу - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Визит вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко на Кубу
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ГАВАНА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Зампред Правительства России находится с официальным визитом на Кубе.
"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", — сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом.
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РоссияКубаВ миреДмитрий ЧернышенкоРикардо Кабрисас
 
 
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