https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982758777.html

Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива

Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - РИА Новости, 08.11.2024

Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива

Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:13

2024-11-08T20:13

2024-11-08T20:41

россия

куба

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дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

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ГАВАНА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Зампред Правительства России находится с официальным визитом на Кубе."По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", — сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом.

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россия, куба, в мире, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас