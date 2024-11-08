https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982758777.html
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - РИА Новости, 08.11.2024
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:13
2024-11-08T20:13
2024-11-08T20:41
россия
куба
в мире
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982758894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ed253880e515d8b89854cec33e98381.jpg
ГАВАНА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Зампред Правительства России находится с официальным визитом на Кубе."По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", — сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом.
https://ria.ru/20240924/kuba-1974337885.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982758894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_755fe7031eee6b18e37c1f2fc42355cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, в мире, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Россия, Куба, В мире, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Чернышенко: Россия готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Чернышенко: РФ готова передать Кубе 80 тысяч тонн дизтоплива на $60 млн