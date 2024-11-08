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Чернышенко прилетел с визитом на Кубу - РИА Новости, 08.11.2024
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09:07 08.11.2024 (обновлено: 10:09 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу - РИА Новости, 08.11.2024
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:07
2024-11-08T10:09
в мире
венесуэла
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
николас мадуро
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ГАВАНА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В планах у зампреда правительства молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Также делегация передаст сувениры для учеников школы русского языка. Ранее Чернышенко посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой Республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Также вице-премьер оценил готовность запуска производства инсулина по технологиям РФ, пообщался с учащимися Центра открытого образования и изучения русского языка и посетил Национальный пантеон Венесуэлы.
https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html
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в мире, венесуэла, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас, Николас Мадуро
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу

Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в аэропорту Гаваны. 8 ноября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в аэропорту Гаваны. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в аэропорту Гаваны. 8 ноября 2024
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ГАВАНА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
В планах у зампреда правительства молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Также делегация передаст сувениры для учеников школы русского языка.
Ранее Чернышенко посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой Республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня.
Также вице-премьер оценил готовность запуска производства инсулина по технологиям РФ, пообщался с учащимися Центра открытого образования и изучения русского языка и посетил Национальный пантеон Венесуэлы.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра открытого образования и изучения русского языка в Каракасе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Вчера, 03:31
 
В миреВенесуэлаКубаРоссияДмитрий ЧернышенкоРикардо КабрисасНиколас Мадуро
 
 
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