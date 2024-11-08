https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html

Чернышенко прилетел с визитом на Кубу

Чернышенко прилетел с визитом на Кубу - РИА Новости, 08.11.2024

Чернышенко прилетел с визитом на Кубу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:07

2024-11-08T09:07

2024-11-08T10:09

в мире

венесуэла

куба

россия

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982597514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7903ca06a6f9f38e53f996c119761c5b.jpg

ГАВАНА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В планах у зампреда правительства молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Также делегация передаст сувениры для учеников школы русского языка. Ранее Чернышенко посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой Республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Также вице-премьер оценил готовность запуска производства инсулина по технологиям РФ, пообщался с учащимися Центра открытого образования и изучения русского языка и посетил Национальный пантеон Венесуэлы.

https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html

венесуэла

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венесуэла, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, николас мадуро