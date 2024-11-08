https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу - РИА Новости, 08.11.2024
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:07
2024-11-08T09:07
2024-11-08T10:09
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дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
николас мадуро
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ГАВАНА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В планах у зампреда правительства молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Также делегация передаст сувениры для учеников школы русского языка. Ранее Чернышенко посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой Республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Также вице-премьер оценил готовность запуска производства инсулина по технологиям РФ, пообщался с учащимися Центра открытого образования и изучения русского языка и посетил Национальный пантеон Венесуэлы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас, Николас Мадуро
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу